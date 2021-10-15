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【驚安之殿堂】首間DONKI迴轉壽司店荃灣店開幕　最平$12品嘗近100款正宗日本壽司

休閒消費 19:14 2021/10/15

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日本人氣雜貨店驚安之殿堂（DON DON DONKI）宣佈即將在10月29日於荃灣海之戀商場開設全球第一間迴轉壽司店。

日本人氣雜貨店驚安之殿堂（DON DON DONKI）將在10月29日於荃灣海之戀商場開設全球第一間迴轉壽司店「鮮選壽司　海之戀店」！餐廳會以傳送帶送遞壽司，客人可以觀看及挑選食物，場地佔380平方米，並設181個座位，店舖會供應近100 款食物款式。

壽司碟共有4大款式，每碟都不同價錢，最低價為$12起。由日本壽司職人主理的店舖「鮮選壽司」，會從世界各地嚴選最新鮮的食材，大家可以在店內都品嘗到正宗日本壽司。除了有專人在世界各地搜羅油脂分佈完美、入口即溶的呑拿魚，還有來自挪威的三文魚，不經冷凍，新鮮出售。

從世界各地嚴選最新鮮的食材，大家可以在店內都品嘗到正宗日本壽司。（蕭雅文攝）

為了做出高質壽司，除了嚴選海鮮外，壽司的醋飯都經過嚴選，店舖的大米特意採用來自北海道的七星米，它在日本受到高度的評價，具有良好光澤、粘性和甜味的平衡，自家研磨而成。而壽司醋則使用獨有混合醋，由純米大吟釀及兩種紅醋混合而成，使用北海道產的利尻昆布和鹿兒島縣的鰹節混合而成的高湯，配上特制壽司醋，打造出風味和味道的黃金比例，發揮壽司的美味之最。

店內每晚6 點會舉行不同的精彩活動，如鮮魚解體。（蕭雅文攝）

「鮮選壽司　海之戀店」將以「日本魚市場與海底世界」為主題，店內每晚6 點會舉行不同的精彩活動，如鮮魚解體及炙燒表演等。除了提供堂食外，店舖更提供特設的外賣自取櫃，當中設有低溫功能維持食物新鮮度，顧客只需在付款後，再以收據上的QR code於外賣自取櫃取外賣即可。

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「鮮選壽司　海之戀店」詳情

分店名稱：鮮選壽司　海之戀店

營業時間：上午10時至晚上11時 (截單時間：晚上10時15分)

地址：香港新界荃灣區大河道100 號海之戀商場2 樓2001號舖

開幕日期：2021 年 10 月 29 日(星期五) 上午 11 時

銷售樓層面積：380平方米

店內座位：181座位

Facebook：Sen Sen Sushi Hong Kong

外賣 QR Code 驚安之殿堂 荃灣區 海之戀商場 商場 表演 海鮮

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