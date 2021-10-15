【校長專欄】懷念St Joe首位女校長陳美梅校長 現任校長：她耗盡自己給予別人光明

▲ 陳校長雖然逝去了，但她的精神仍然永遠留在聖若瑟。

「疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏。」「暗香」這兩字寫得很絕，因為它把高貴大方，實而不華的陳美梅校長描寫得恰到好處。

由於聖若瑟書院教員室很多，我和陳美梅老師因為不同科目關係，早年並不相熟，只知道她教授的會計科成績非常了得，不怒而威的她，不知是否手握金剛圈，總是把活潑好動，甚至桀驁不馴的「猴子們」箍得貼貼服服。

陳老師從不自吹自擂，但她的成就卻在那群「猴子」的傑出成績印證出來。有一年，剛喪父的我心情壞透了，放學後碰見她和姜老師。雖然毫不相熟，但這兩位前輩見到我鬱鬱寡歡的樣子，對我深切慰問: 「爸爸雖然肉身死亡, 但他仍然常存在我們的心中。」老舊但溫婉的慰問令我重新振作起來。

她是聖若瑟書院創校以來的第一個女校長，壓力特別大。還記得凡事認真的她初任校長，便剪了一頭十分醒目的短髮，配上簡潔大方的套裝，精神煥發的接受傳媒訪問。表面看來她揮灑自如，其實她苦練了好一段時間，把稿子背得滾瓜爛熟。日後但凡出席甚麼典禮, 她總會準備充足，把自信滿滿的一面顯露人前。此外，「勤有功」也是她做事的座右銘。

還記得當年和她一起帶領學生參加山東文化團， 一般來說，老師帶團非常疲累，早早就得上床休息，否則難以應付。但是陳校長卻像超人一般，她帶了手提電腦，深夜時還在日理萬機。她對我說，平日凌晨四時左右便會起床處理校務，所以帶團一點也不辛苦。我們一起上泰山的時候，她健步如飛，不久就把我甩在後頭了。

陳校長晚年身體不好，但學校工作遠比健康重要，不論學校關注項目，甚或回覆家長查詢，她都堅持必須親力親為 。她常常掛在口邊的一句話: 「現在我為大家預備好資料庫, 將來的校長就不用愁了。」因為陳校長這種發憤忘食的精神， 我們做為後輩的當然受惠無窮， 但她的身體卻不吃這一套, 結果累壞了。

今年9月3日陳校長溘然長逝，9月4日其家人透過短訊告訴我們。低調的她因為不想我們擔心，一直隱藏自己舊病復發。原來8月時她已經病入膏肓，難怪短信回得很慢，不似平日的熱情，沒有了過去對我們的關心。她好像一根蠟燭一樣，把光明給予別人，卻把自己耗盡了。陳校長雖然逝去了，但她的精神仍然永遠留在聖若瑟，一直活在我們的心中。

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