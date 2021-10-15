【育兒之道】縱容或處罰教不好霸道孩子　鄧藹霖︰教育孩子沒即食麵般方法

▲ 縱容或處罰都不是教導霸道孩子的好方法。（iStock圖片）

一對年齡看上去十歲和八歲的姊妹隨媽媽乘火車。甫踏進車廂，妹妹一個箭步跑去霸佔了靠窗的位置，媽媽徐徐坐於她的身旁，姊姊則坐於與妹妹面對面的位置。

火車開啟片刻，妹妹旋即大嚷：「我要坐姊姊個位！」媽媽囑她不要胡鬧，小妹妹卻扯高嗓門叫：「我要成個窗！」她指着姊姊的位置。媽媽反指着她的位置說：「你呢邊咪一樣有窗？」小妹妹放大喉嚨嚷：「我唔要半個窗！我要看到全個窗！」最後是性格較為溫順的姊姊主動讓座，事件才平息。

我在旁不禁咋舌，好一個霸道的小女孩啊！這類孩子就是最懂得計較，無時無刻都在計算着誰多誰少、不僅會拼命為自己爭取到最好的，更會不惜裝無賴耍野蠻。我就曾親眼目睹過有小孩橫躺在薄餅店的地上大叫大嚷，就是不滿意分給他的一片薄餅不是最大的呢！

最新影片：日練4小時車上進餐夜晚補習 16歲少年刻苦奮鬥成網球U16全港冠軍

爸媽真頭痛，這類霸道小孩該怎樣教？

「哎吔，他年紀尚小嘛，就由他吧！」若盲目縱容霸道小孩，他們只會得寸進尺，態度愈見惡劣失控，不行！

其實性格霸道的小孩，處處給別人找麻煩，性格甚不可愛，容易不被大人寵愛。不被愛的孩子為了爭取注意力，負面行為會較多，若只管罰，孩子會更反叛，那就更難教了。

只有中間路綫最有效，那是諄諄教誨、以理服人、以身作則和獎勵好行為等。當然，那是需要無限愛心和耐性的，教育孩子從來都沒有即食麵般快靚正的方法呀！

全文刊於《經濟日報》專欄「會笑媽媽」，原題為「霸道孩子怎樣教？」。

最新影片：患三期癌症切除卵巢悟人生無常 前空姐決心追夢開香薰蠟燭工作室

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD