【專業發展】當局將加強護士、牙科醫生在基層服務　擬立法要求醫護持續進修

▲ 食衞局局長陳肇始今日與香港護理專科學院院長車錫英（左）和香港護理專科學院前任院長黃金月（右）會面，介紹《施政報告》中與醫療人手和醫護專業發展有關的措施，並聽取意見。（食衞局提供）

食物及衞生局局長陳肇始今日（15日）與香港護理專科學院代表會面，介紹《行政長官2021年施政報告》中與醫療人手和醫護專業發展有關的措施，並聽取業界意見，會上陳肇始表示，當局將增加本地學額及引入非本地培訓醫療人員以增加本港醫療人手，並強化護士、牙科醫生等醫療專業在基層醫療健康的服務。另外，為確保醫療人員專業水準，擬立法要求醫護持續專業進修。



陳肇始表示，香港醫療系統一直以優質和安全見稱。然而，現時本港的醫療系統面對不少挑戰，包括肆虐全球的新冠病毒疫情丶人口老化、與生活模式相關的疾病與日俱增，以及公眾對醫療服務的期望不斷提高等。



她補充，正如行政長官在《施政報告》中指出，要應對種種挑戰，充足的醫護人手不可或缺。政府一直採取多管齊下的措施增加醫療人手，包括持續增加大學教育資助委員會資助院校及自資院校的本地醫療培訓學額，以及引入非本地培訓醫療人員，以支援各項醫療服務發展。



此外，她提到，當局亦需要強化其他醫療專業在本港醫療體系的角色，尤其在基層醫療健康方面。食物及衞生局會全力跟進《施政報告》提出為相關條例下的輔助醫療專業人員，以及護士、牙科醫生，透過立法方式推展強制性持續專業進修及╱或持續專業發展，以確保醫療人員的專業水準。



陳肇始在會面中亦重點介紹有關特區政府在護士專業發展方面所推展的工作。為承擔推動護士專業發展的責任和長遠為建立專科護士的法定註冊制度奠定基礎，香港護士管理局早前已接受食衞局的邀請，制定及推行專科護士自願認可計劃。計劃已於今年初推出，現正接受16個專科範疇的專科護士認可申請，進展良好。陳肇始呼籲香港護理專科學院鼓勵合資格護理人員提交申請。



另外，陳肇始指，醫管局亦在護理職系中增設副顧問護師職級的新措施，可為有志專科護理發展的護士提供臨床管理工作以外的晉升階梯選擇，以鼓勵護理專業持續發展及提升護理服務水平，強調特區政府會繼續為本港醫療系統的可持續發展，採取多項措施以增加醫療人手和推動醫護人員的專業發展。

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責任編輯：陳麗娜