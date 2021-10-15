【限聚脫罪】3名前區議員涉違限聚令　官裁定罪名不成立

▲ 梁國豪、謝旻澤、陳劍琴被裁定違限聚令罪名不成立。梁錦麟攝

前區議員陳劍琴、謝旻澤及梁國豪涉到場支持「賢學思政」街站而違反限聚令，3被告早前否認控罪受審，案件今（15日）在西九龍裁判法院裁決，裁判官屈麗雯裁決時指，未能確定案中關鍵證人的供詞是否可靠，故裁定3人的傳票控罪不成立。

裁判官屈麗雯裁決時指，案中關鍵證人、警員20349作供時稱於距離20至30米看到謝、陳與約15名工作人員於相關街站。裁判官指，20至30米為不短的距離，當中有路人經過，亦有1棟大廈阻隔視線，惟警員否認視線受阻，並重複稱圖是立體的，供詞令人難以理解。

裁判官又指，警員的供詞又多次稱自己不記得及不清楚，當中亦提及並不是刻意望着1個人，惟證人又能提及梁於下午4時45分至4時55分有出現在現場。裁判官指，警員難以靠一己之力，清楚觀察現場十多個人，故裁定供詞存有矛盾。

裁判官續指，由於關鍵證人的供詞存有疑點，而他的記憶亦存有疑點，故不肯定其證供是否可靠。由於控方未能在毫無合理疑點下證明被告有罪，終裁定3人的傳票控罪不成立。

3人為時仼荃灣區議員陳劍琴、謝旻澤，及時仼離島區議員梁國豪，陳原被票控兩項參與受禁羣組聚集罪，當中1罪獲控方不提證供起訴，另1罪與謝相同，指兩人於2020年10月24日在荃灣路德圍停車場外，參與受禁羣組聚集；梁則被指同日在地皇廣場外參與受禁羣組聚集。

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記者：梁錦麟