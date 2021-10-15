  • 25°C
香港時間 : 20211015日 (週五) 19:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡詐騙】金管局籲小心中信銀行虛假網站　勿被騙取個人資料

社會 18:10 2021/10/15

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

金管局提醒，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領客人到其網站進行交易。（資料圖片）

中信銀行（國際）有限公司今日（15日）發表聲明，呼籲公眾人士及客戶提高警覺，留意網址為「citichifg.com」的虛假網站。銀行表示，該網站與中信銀行（國際）絕無關係，並已通知香港警務處及香港金融管理局。

金管局呼籲，任何人士若曾向該網站提供其個人資料，或曾透過該網站進行任何交易，應致電2287 6767與中信銀行（國際）聯絡，及聯絡香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（電話號碼：2860 5012）。

金管局提醒，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領客人到其網站進行交易，更不會以電話、電郵、手機短訊及超連結方式，要求客戶提供如登入密碼、一次性密碼等任何敏感個人資料。


《健康台》最新影片推介：


一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津
 

 

相關文章

【詐騙集團】警方搗破紅磡大環道一工廈本地低息貸款詐騙集團　拘捕4男3女
21:05 2021/09/09
【詐騙集團】警方搗破紅磡大環道一工廈本地低息貸款詐騙集團　拘捕4男3女
【串謀詐騙】假冒銀行及律師樓職員辦理按揭　警搗破詐騙集團拘3人
15:14 2021/09/10
【串謀詐騙】假冒銀行及律師樓職員辦理按揭　警搗破詐騙集團拘3人
【詐騙判囚】涉偷學校逾370萬元　前教師認罪判囚46個月
19:06 2021/09/15
【詐騙判囚】涉偷學校逾370萬元　前教師認罪判囚46個月
【串謀詐騙】警方搗破借貸詐騙集團拘32人　逾500人受騙失逾5200萬元
15:41 2021/10/10
【串謀詐騙】警方搗破借貸詐騙集團拘32人　逾500人受騙失逾5200萬元
【網絡詐騙】騙徒偽冒順豐職員騙取市民資料　順豐教5招防騙貼士
今日 13:19
【網絡詐騙】騙徒偽冒順豐職員騙取市民資料　順豐教5招防騙貼士

你可能感興趣

【詐騙集團】警方搗破紅磡大環道一工廈本地低息貸款詐騙集團　拘捕4男3女
21:05 2021/09/09
【詐騙集團】警方搗破紅磡大環道一工廈本地低息貸款詐騙集團　拘捕4男3女
【串謀詐騙】假冒銀行及律師樓職員辦理按揭　警搗破詐騙集團拘3人
15:14 2021/09/10
【串謀詐騙】假冒銀行及律師樓職員辦理按揭　警搗破詐騙集團拘3人
【詐騙判囚】涉偷學校逾370萬元　前教師認罪判囚46個月
19:06 2021/09/15
【詐騙判囚】涉偷學校逾370萬元　前教師認罪判囚46個月
罪案 香港 香港金融管理局 科技罪案 金融 銀行

最高瀏覽

【緋聞男女】黃建東被爆戀上40億千金　蔡頌思家底超猛曾跟古天樂拍戲
12:12 2021/10/14
【緋聞男女】黃建東被爆戀上40億千金　蔡頌思家底超猛曾跟古天樂拍戲
【功課壓力】疑不敵學業壓力姊弟跳樓輕生　遺書寫道：希望以後不用做功課
14:00 2021/10/14
【功課壓力】疑不敵學業壓力姊弟跳樓輕生　遺書寫道：希望以後不用做功課
【老爺示愛】70歲準老爺主動擁抱兼表白　港女反感嘆婚後同住壓力大
12:10 2021/10/14
【老爺示愛】70歲準老爺主動擁抱兼表白　港女反感嘆婚後同住壓力大