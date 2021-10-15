【網絡詐騙】金管局籲小心中信銀行虛假網站　勿被騙取個人資料

▲ 金管局提醒，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領客人到其網站進行交易。（資料圖片）

中信銀行（國際）有限公司今日（15日）發表聲明，呼籲公眾人士及客戶提高警覺，留意網址為「citichifg.com」的虛假網站。銀行表示，該網站與中信銀行（國際）絕無關係，並已通知香港警務處及香港金融管理局。

金管局呼籲，任何人士若曾向該網站提供其個人資料，或曾透過該網站進行任何交易，應致電2287 6767與中信銀行（國際）聯絡，及聯絡香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（電話號碼：2860 5012）。

金管局提醒，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領客人到其網站進行交易，更不會以電話、電郵、手機短訊及超連結方式，要求客戶提供如登入密碼、一次性密碼等任何敏感個人資料。



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記者：黃穎津

