【不良營銷】灣仔健身中心涉以威嚇手段銷售　海關拘捕4人包括健身中心董事

▲ 灣仔健身中心涉以威嚇手段銷售，海關拘捕4人包括健身中心董事。（曾秋文攝）

海關較早時接獲市民舉報，指灣仔有一間健身中心涉嫌以威嚇手段強迫事主簽下健身中心合約。

海關不良營商手法調查組指揮官黃志聰表示，較早時有5名受害人行經灣仔軒尼詩道一健身中心附近街道時，被健身中心銷售人員以死纏爛打及博取同情心的手法哄騙受害人到健身中心簽約。當受害人最後在健身中心內簽署一些電子表格及交出個人資料後，健身中心職員才對受害人表示他們剛才是簽了健身中心會籍合約，縱使受害人表示不願購買健身中心會籍，但職員仍用威嚇手段表示會找其他人上門收數及查看受害人銀行存款結餘等，以迫使他們就範。受害人最後無助地簽下合約後更被健身中心職員要求事主除下口罩，並拍攝一段預先講稿以証明受害人清楚明白合約內容及自願簽約以逃避刑責。

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海關經調查後今日進行拘捕行動，在灣仔軒尼詩道一健身中心分別拘捕4名男子，包括健身中心董事及職員，年齡由23歲至39歲，案中5名受害人年齡由18至36歲，當中3人是學生，涉案金額超過港幣11萬元。

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記者：曾秋文