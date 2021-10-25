【TOPick 好物試用報告】Rasonic座檯式蒸氣焗爐 (20公升/黑色)(價值$2280)

試用專員：月兒

蒸氣焗爐係20公升中小型Size，一部多功能可以蒸煮又可以烤焗， 可以取代蒸爐同焗爐，多功能於一身，真係超級方便，岩哂廚房細小的家， 內置15 款預設食譜及 5 種特別功能，唔需要SET 來SET去，方便唔係咁識煮食的朋友，撳個掣就搞掂！配備仲有3 層層架，可以隨意調配，一次過蒸焗3款餸一樣得！一個小家庭就可以一次過，好快就食得飯。仲有1.2 升大容量水箱， 唔怕蒸蒸下要加水，設計真係相當心!我自己鍾意用黎整多士，一早起身放入去，擦完牙洗完面就食得。

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試用專員：Kan Lau

大家好，今次試用Rasonic座檯式蒸氣焗爐（20公升/黑色)做了一道一年四季都適合一家大少的菜色沙嗲肥牛金菇粉絲菜包。

預先將粉絲浸軟，菜及金菇洗淨，切好的肥牛，一張牛油紙或錫紙。

將菜放在底部，然後粉絲及金菇，最後肥牛放在面層，加入2茶匙沙嗲醬，2茶匙豉油，1茶匙沙糖，1茶匙鹽，及少量麻油於紙包中，放入蒸焗爐10分鐘，3分鐘後取出便可以做出非常鮮味的菜色。順帶一提，蒸氣焗菜比烚菜更鮮甜，鎖水和營養價值更高，20升體已積合一般2-4人家庭，慳位及可免卻多款廚具。

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試用專員：Yu Nog

Rasonic座檯式蒸氣焗爐～夠晒大部，蒸焗美食一流！我用咗它焗了麵包、雞翼及蝦，蒸焗只需用15分鐘；而焗出來麵包及雞翼，比外買的好食好多，而且賣相好靚，令我胃口大開，家人同我都食多了幾個，好好味；而蒸的蝦就保存了鮮味，好甜輕鬆鎖住食材營養，令我同家人享受健康新風味；

之前煮餸多數煎蒸，要睇住爐火，煮餐餸要勞師動眾，搞到廚房油立立，有了Rasonic座檯式蒸氣焗爐，方便又快捷，盡享入廚樂，更可以輕鬆大展廚藝，烹調美味又健康的美食，那麼就唔怕天氣熱在廚房煮得滿頭大汗，以蒸氣焗爐烹調美食便是兩全其美的好辦法，是上班族的好幫手。

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試用專員：Tracy

首先要多謝Topick, 今次好開心可以收到蒸焗爐試用，蒸焗爐係我近期非常想要嘅廚房新玩具。

開箱嗰刻好興奮，黑色嘅蒸焗爐好型，擺喺廚房感覺好專業。雖然個爐都幾大，但其實唔係好重。我初時以為會有好多配件，原來只得幾樣，好方便，唔駛成日轉配件同每次用完唔駛洗勁多野。

焗爐好易用，啱哂我呢個勁怕睇說明書嘅人。第一次試用我完全冇睇過說明書就成功。第一次我試蒸魚，廚房明火爐得兩個，有時一個煲湯，一個蒸魚，佔據哂啲爐台，好嘥時間，而家蒸魚用蒸焗爐，慳好多時間，可以早啲食飯。

我女兒下星期生日，我準備用蒸焗爐整個生日蛋糕俾佢，希望會成功。