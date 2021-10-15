【港區國安法】 4港大生涉宣揚恐怖主義罪　案件轉介區院處理

▲ 被告張敬生。梁錦麟攝

香港大學學生會評議會早前通過「悼念」七一刺警案疑兇動議，4名港大學生會前幹事及評議會成員被控宣揚恐怖主義罪，案件今（15日）於西九龍裁判法院再提堂。國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉批准控方申請，將案件轉介至區域法院，案件排期於10月28日下午再訊。

4名被告張敬生（19歲）、郭永皓（20歲）、杜林丞亨（18歲）及容頌禧（19歲），同被控違反《港區國安全》第27條，即宣揚恐怖主義罪，控罪指4人於2021年7月7日，在香港宣揚恐怖主義。

▲ 港大生杜林丞亨。梁錦麟攝

4人另被控一項屬交替控罪，即煽惑他人有意圖而傷人罪，違反普通法及香港法例第212章《侵害人身罪條例》第17（a）條，即於同月同日，在香港非法煽惑他人意圖使香港警務處的警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該警務人員。

▲ 港大生郭永皓（右）。梁錦麟攝

控方表示不反對各被告續以原有條件保釋，郭的代表律師申請豁免郭於10月16日到警署報到，獲裁判官批准。其餘被告將以原有條件保釋，並於10月28日下午於區域法院進行答辯。

▲ 港大生容頌禧（右）。梁錦麟攝

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記者：梁錦麟