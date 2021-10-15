【封區檢測】55歲俄羅斯駐港領事返港第9日初步確診　西灣河嘉亨灣第1座須封區強檢

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本港新冠肺炎疫情似有放緩，不過今日（15日）有9宗輸入確診個案，詳情即看：【下一頁】；衞生防護中心晚上公布，一名55歲男病人，他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性，於10月14日提交的樣本結果呈初步陽性，Ct值約15至16，並確認帶有L452R變異病毒株，審慎起見，其住所西灣河太康街38號嘉亨灣第1座今晚7時起被圍封強檢。

▲ ▲ 政府就西灣河指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告。（新聞處提供）

中心表示，該名55歲男病人，居於西灣河太康街38號嘉亨灣第1座，他是俄羅斯聯邦駐香港特別行政區總領事館人員，於8月22日離開香港前往俄羅斯，並於10月5日由俄羅斯經芬蘭搭乘航班AY101返抵香港。

該名男病人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性，抵港後根據相關豁免人士規定於家居進行自我隔離，並按規定於指明檢測日期進行強制檢測。他於10月14日提交的樣本結果呈初步陽性，Ct值約15至16，並確認帶有L452R變異病毒株。

政府宣布晚上7時起限制在西灣河指明「受限區域」（即西灣河太康街38號嘉亨灣第1座），「受限區域」內人士須留在其處所並接受強制檢測，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所，目標是在明日（16日）上午約7時完成此行動。

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記者：李榮忠