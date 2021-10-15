【啟德醫院】醫管局稱地面裂縫不構成安全風險　料批承建商緩解方案後6至8周可復工　

▲ 醫管局稱地面裂縫不構成安全風險，料批承建商緩解方案後6至8周可復工（資料圖片）

上周五啟德發展區的新急症醫院工程範圍有4個監測點，沉降超過25毫米的預設停工指標。醫管局今（15日）指，經全面視察後，證實鄰近公用通道及周邊設施香港兒童醫院包括並無受事件影響，而局方會嚴格審批承建商的緩解措施方案，假如得到相關批准，預計可於6至8星期內恢復有關工程。

早前有報導指，啟德醫院對出的祥業街附近，地上有至少兩條約2毫米寬、2米長的裂縫，局方解釋指，經視察後確定有關通道為臨時性質，只有較薄及非結構性的混凝土表層。有關裂縫亦早於上周五上述事件前已經出現。綜合全面的監測紀錄，有關表面裂縫不會構成任何安全風險。

是次沉降發生在上周五，地點位於工地東北面的地面，毗鄰用以興建地庫的臨時支撐工程。局方指，事件並沒有影響長遠的工程，包括樁柱地基工程。而有關穩定工程已於本周二，亦即颱風圓規吹襲前完成，包括復修和加固臨時支撐、灌漿、復修塌陷地面和監測點、持續抽水和加強監測。

在颱風圓規吹襲之後，有關人員已檢查所有監測點並確認監測數據穩定，位於啟德發展區新急症醫院工程地基工程工地的監測點錄得0至1毫米的讀數，而香港兒童醫院則未有錄得任何移動。

是次沉降的發生估計是由於附近的水壓快速上升，令預先設置的臨時板樁過度移位，導致地面出現沉降，並損壞了受影響範圍內的四個監測點，因而觸發超逾25毫米的預設停工指標。而相鄰未損壞的監測點在同一天錄得四至七毫米的沉降幅度，低於10毫米的預設預警指標。

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責任編輯：鄧凱文