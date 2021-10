【院內死亡】HKPDA稱醫護自助及求助不足　促醫管局正視職場不公　

▲ HKPDA稱醫護自助及求助不足,促醫管局正視職場不公(資料圖片)

元朗博愛醫院一名麻醉科女醫生本周一(11日)疑留遺書於院內自殺,以生命控訴上司醫療失誤,詳見:下一頁。香港公共醫療醫生協會(HKPDA)今(15)表示極度悲痛和哀傷,促請該聯網及醫管局總部繼續跟進及調查事件,又指事件反映現時著重醫護人員自助 (Self-care) 及求助 (Ask for help) 模式的不足,促醫管局重新審視與員工的溝通渠道是否失效、正視及解決各職系潛藏的職場不公甚至霸凌的問題等。

HKPDA引述香港醫學專科學院(醫專)於本月5日發表的一項全港橫斷面調查,除發現超過7成受訪本地年青醫生出現工作過度勞累的情況,近3成受訪者對現時的工作崗位感到不滿外,近2成更可能患有抑鬱;醫專其後發起《身心健康約章》,承諾加強注重並促進醫護人員的身心健康,推動關懷和互相支持文化。

HKPDA續指,是次事件說明現時著重自助 (Self-care) 及求助 (Ask for help) 模式的不足,希望醫管局及早正面回應醫專的調查及《身心健康約章》,重新審視機構就促進員工身心健康的政策和機制是否過時、支援員工心理健康的方式是否過於被動、與員工的溝通渠道是否失效,並正視及解決各職系潛藏的職場不公甚至霸凌的問題,以防止令人心痛的事件再度發生。

更多健康台最新熱門影片:

一文看清不同疫苗獎賞及優惠:https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病,即看:https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點,立即下載經濟日報App:https://bit.ly/2JdOaiS

記者:鄧凱文