【港區國安法】華菁會舉辦「國安家好」論壇　逾百人參與

▲ 嘉賓合照。（華菁會供圖）

香港華菁會今以「國安家好 由治及興」為主題舉辦論壇，吸引來自不同行業及團體、逾百青年參與。律政司司長鄭若驊致辭時稱，希望出席者能把「國安家好」的信息帶回業界，讓更多人明白國家安全對所有行業的持續發展都有莫大裨益。

華菁會主席李中致歡迎辭時稱，「香港的發展軌跡告訴我們，面向國際是前途，緊靠國家是根本。」相信港區國安法的實施能為香港發展保駕護航，完善選舉制度是能者上，平者讓，庸者下。他希望，華菁會未來能與律政司展開更多合作，支持和參與律政司有關法治教育和宣傳活動，以及其他推廣基本法和國安法活動。

在圓桌討論環節，華菁會副主席賈紅睿、林曉東、劉洋和理事吳英鵬，分別從各自所從事的金融与法律專業角度，探討了在港區國安法出台後迎來的新機遇。與會嘉賓都表示，期望在香港由治及興的過程中，除了成就自我，更要發揮所長，在各自領域助力香港融入國家發展大局，貢獻國家所需。

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責任編輯：林曉君