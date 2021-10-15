民建聯第二梯隊勤落區　葛珮帆或要轉跑道？

▲ 葛珮帆（右二）與李世榮（右）早前一同落區。（葛珮帆Facebook）

立法會換屆選舉提名期月底展開，是中央出手修改選舉制度後，第2場選舉。未來的立法會議席將會增加20席，料會有不少新面孔，其中，民建聯前沙田區議員、新社聯副理事長李世榮，近期就頻頻落區，但由於與黨友撞區，料會有現任議員轉循有40席的選委會。

地區直選由5個變成10個，其中沙田被劃成兩區，分別是新界東北（大埔及沙田西），以及新界東南（西貢及沙田東）。

李世榮是前沙田區議員，現時是馬鞍山北分區委員會主席。他近月多落區，足跡遍布大埔、沙田、西貢，包括日前八號烈風或暴風訊號懸掛時，他走到出現水浸的城門河畔視察。他也曾分別聯同，該黨兩名新界東現任議員陳克勤、葛珮帆落區。

政圈耳語，他或會披甲上陣，循地區直選代表民建聯，但由於李世榮集中服務沙田，意味同區的葛珮帆，或要轉循其他界別出選。

對於頻密落區的動作，李世榮解釋，是想激活其他地區兄弟，尋找節奏，尤其現時的新界東區議會，出現大量議席懸空，希望憑落區，展示出他們仍然有能力服務社會，不讓市民失望。

葛珮帆則向傳流螢稱，已經出任兩屆議員，與地區建立了深厚感情，就算不循地區出選，也不會影響她的地區工作，但她一向喜歡落區。不過，她就形容自己工作範數多，「IT可以、保安也行」，所以循甚麼界別出選都可以，但就留待民建聯安排。

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