【DSE歷史科】低分奪5**疑雲或涉3閱卷員接連睇漏眼　考評局指新人維持佔1成承諾檢討分紙設計

▲ 涉事歷史科考生原在卷一選答歐洲史題目，獲派至批改香港史題目的閱卷員，疑涉多人無匯報考生填錯題號。（資料圖片）

今年中學文憑試（DSE）歷史科發生「低分奪5**」疑雲，有熟知考評局評卷工作人士推斷，事件中約3名負責批改香港史題目的閱卷員接連「睇漏眼」，未察覺涉事考生原作答歐洲史題目但填錯題號，令該題「捧蛋」，直到覆核成績才補回評分，但分紙無列明計分方法、考生連跳兩級原因。考評局最新回覆表示，會檢討相關報告設計及表述方式，並指新任閱卷員教師比例維持1成。

實際總分達5** 惟覆核「分紙」無反映

日前網上流傳一名申請覆核的應屆歷史科考生從考評局獲得「按查閱資料要求提供的報告」（DAR），俗稱「分紙」的「覆核評卷紀錄」顯示總分為162分（滿分240分），由原先第5級，跳升至最高的5**，惟分數低過另一有166分的5*考生，惹外界質疑不公。

考評局當時回覆稱，如考生答題時誤寫題號，便會出現有關情況。據悉涉事考生作答卷一歷史資料題時，原選答屬歐洲史的第4題，答題簿封面雖正確填寫題號，內頁卻填錯屬香港史的第1題，直至覆核時才獲補回該題評分。

惟分紙上的總分，並非5**等級分數，而是計及其他題目在覆核時遭扣分；基於覆核不設降級，其最終等級按原有得分，加上後補評分計算，而分紙無列出有關總分。

答歐洲史、寫錯香港史題號 熟知考評人士：極易察覺

考評局前歷史科評核發展部經理楊穎宇按分紙估計，考生實際總分達177分，足獲5**，批評局方制度官僚，沿用傳統格式分紙處理特殊情況引誤會。

他亦指，以往考生填錯題號情況常見，而且涉事考生填錯的情況是「非常易」察覺，「第1條問香港史，考生答歐洲史，明顯係錯題號，有咩可能俾零分？」

他按分紙涉事卷一第1題的3個評分或核分記號推斷，當中或涉擔任核分員的試卷主席，以及2名閱卷員無即時匯報問題，或佔該題近半閱卷員。他料，自去年中日試題風波後包括他在內多名職員離任、相關閱卷培訓不足所致，「唔覆核就無兩個等級，成個考試令人無哂信心。」

被批制度官僚 考評局承諾檢討報告設計

被問到處理覆卷遇到「特殊情況」仍採用傳統格式分紙，引起考生及公眾混亂，考評局今日（15日）回覆TOPick查詢稱，涉事考生是按《個人資料（私隱）條例》索取其個人資料報告，考評局一般會提供相關評分紀錄及其考試答卷複本，局方會檢討相關報告設計及表述方式，以協助考生了解其評分紀錄。

對於今次疑因多名閱卷員出錯引致整題漏改，TOPick查詢處理該題所涉考務人員數目，以及閱卷員訓練是否不足、導致不熟悉電腦評卷系統等，局方無正面回應。局方指，每年文憑試閱卷期間均會發現大量答卷異常情況，如考生填錯或漏填題號，為保障考生利益，考務人員會盡力處理及跟進；處理覆核成績時，亦會檢視閱卷過程中有否出現技術錯誤，若發現填錯題號的答題均會按既定程序處理，讓考生得到公平評核。

考評局重申，考生漏填或填錯題號會阻礙閱卷過程，或令閱卷員難以判斷而未能有效評閱有關答題。而考評局每年按教學及評卷經驗等公開招聘閱卷員，歷史科與其他科目一樣，每年預留約10%空缺聘任新閱卷員，以訓練無閱卷經驗的教師。

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記者：馮琪雅