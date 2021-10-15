【仁濟醫院】江迅周三突離世家屬質疑延誤診治　發言人：醫護已盡力救治病人

▲ 江迅周三突離世家屬質疑延誤診治，發言人稱醫護已盡力救治病人（資料圖片）

《亞洲週刊》副總編輯江迅本周三於仁濟醫院離世，據報其妻子譴責院方在病人入院12個小時才見到主診醫生，認為耽誤了最佳治療時機，表示保留追究法律責任的權利。仁濟醫院發言人今（15日）表示，已檢視病人的治療記錄，認為醫療團隊已在過程中盡力救治病人，並提供相應的檢查及治療，而團隊在病人留院期間已進行多項不同化驗及檢查，但尚未能確切找出發燒源頭，由於病人的病情急速惡化離世，已將個案轉交死因裁判官跟進，院方會全力配合死因裁判官的調查。

發言人表示，該名病人求診時序如下：

10月10日晚上：因發燒到該院急症室求診

10月11日凌晨：經初步檢查後獲安排入院，醫護人員為病人處方抗生素及安排X光、尿液化驗和抽血等檢查，病人當時情況穩定，退燒後沒有其他症狀

10月11日下午：獲處方藥物及出院，並安排於一星期後覆診

10月12日凌晨零時：再次因發燒到急症室求診，急症科醫生檢查後隨即安排病人入院

10月12日凌晨約2時半：當值醫生再次診視病人，並為病人安排抽血、尿液化驗、X光及心電圖等檢查，以協助診斷其發燒原因，病人獲處方藥物治療，期間護士一直監察及向醫生報告病人情況

10月12日早上約6時及9時：當值醫生分別再次診視病人，並安排病人再次抽血、尿液化驗及心電圖等檢查。

10月12日早上約9時：護士於病房門外向家屬簡述病人的病情

10月12日中午：醫護團隊發現病人的情況沒有改善，於是安排深切治療部醫生診視病人，並於當日下午致電病人家屬報告病人的情況

10月12日晚上：病人仍感腹痛，遂安排外科醫生診視病人及安排電腦掃描檢查

10月13日凌晨：病情突然惡化，醫護團隊在通知病人家屬後，於凌晨約2時將病人轉往深切治療部病房繼續密切監察及治療

10月13日早上：與家屬再次見面及講解病人的病情，家屬其後亦獲安排在有玻璃間隔的房間探視病人

10月13日下午約2時：病人離世

院方指示，希望家屬理解，在疫情期間，為減低病人、家屬及醫護人員的感染風險，未能如疫情之前安排家屬面對面探視病人。院方會檢視加強病人家屬與醫護人員溝通的方法。

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責任編輯：鄧凱文