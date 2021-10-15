民建聯周浩鼎空降新界西北穩奪一席　鄉事派被非建制派挑戰？

▲ 周浩鼎近月頻頻在屯門做街站宣傳

12月的立法會換屆選舉，據聞新界西北選區可能出現3人爭取2席的局面。有消息指，除了民建聯周浩鼎空降該區爭取連任，屬於鄉事派的元朗區議會前主席沈豪傑，以及非建制派也有意爭取參選。

據了解，周浩鼎現已於新界西北選區，即是屯門及元朗區東南部開始了地區工作，除了掛起橫額，亦派發了工作報告。周浩鼎近月也聯同屯門區地區成員約見官員，而施政報告早前提出「北部都會區」的構思後，周浩鼎也立即為屯門發聲，要求政府考慮將屯門也納入「北部都會區」範圍。

▲ 周浩鼎會同屯門地區人士約見官員

有消息指，鄉事派正醞釀支持沈豪傑參選，搶佔一席之地。至於上屆循新界西當選的何君堯，料有很機會改循新增40席的選委會界別連任。

消息認為，該區很大機會出現競爭，估計民主派一旦無人於新界西北選區參選，亦會有非建制派人士轉戰該區，相信不會只得兩名候選人入閘，令他們輕鬆自動當選。

有政界中人認為，民建聯的地區動員能力最強，周浩鼎幾可肯定穩奪一席，而鄉事派亦有穩定的基本盤，所以如果非建制派希望突圍而出，便要使出渾身解數，服說民主派支持者到票站投票了。

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