【強制檢測】機場貨站確診員工10個曾訪處須再檢測　另有3間學校爆上呼吸道感染亦須強檢

▲ 本港早前錄得一宗變種病毒本地確診個案，涉及一名機場貨站員工，患者曾身處的10個指明地方需再次進行檢測，已接種新冠疫苗的人士如曾訪有關地方，亦須接受強制檢測。（資料圖片）

本港早前錄得一宗變種病毒本地確診個案，涉及一名機場貨站員工，患者曾身處的10個指明地方需再次進行檢測，已接種新冠疫苗的人士如曾訪有關地方，亦須接受強制檢測。

涉及早前機場貨運站的確診員工，其曾訪以下10個地方需再強制檢測：

任何於9月30日至10月14日期間曾身處香港國際機場超級一號貨站主樓M層RJ0M2室的人士

任何於9月15日至9月19日或9月21日至10月7日期間曾身處香港國際機場超級一號貨站HACTL 超過1小時的人士

任何於9月19日下午2時30分至下午5時或9月26日下午2時30分至下午5時期間曾身處觀塘巧明街119-121號年運工業大廈地下B號鋪銀記泰豐味的人士

任何於9月29日上午8時30分至上午11時期間曾身處沙田德厚街3號禾輋廣場地下R11&12 號鋪樂天廚房的人士

任何於9月15日至9月18日上午8時至下午2時、9月20日上午8時至下午2時、9月21日上午8時至下午2時、9月23日上午8時至下午2時、9月26日至10月1日上午8時至下午2時，或10月6日上午8時至下午2時期間曾身處香港沙田新翠商場1樓L101號鋪東南亞的人士

任何於9月21日至9月24日上午11時至下午1時、9月27日至9月30日上午11時至下午1時或10月4日至10月6日上午11時至下午1時期間曾身處沙田新翠邨新月樓地下東華三院馬陳景霞幼稚園的人士

任何於10月6日上午10時至上午11時或下午4時至下午5時期間曾身處沙田隆亨商場2樓215號鋪惠康超級廣場的人士

任何於10月6日下午3時至下午5時期間曾身處香港新界沙田新翠邨街市地下L001號鋪百佳超級市場的人士

任何於9月15日至9月19日或9月21日至10月6日任何一日的下午5時至下午10時期間曾乘搭任何由沙田（博康）開出往機場（地面運輸中心)路線號碼E42的巴士的人士

任何於9月16日至9月20日或9月22日至10月6日任何一日的上午6時至中午12時期間曾乘搭任何由機場（地面運輸中心）開出往沙田（博康）路線號碼E42的巴士的人士

曾訪上述地點的指明人士須於10月17日或之前接受檢測。受檢人士若在10月13日至10月15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，以下3間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。

任何10月2日至10月15日期間曾身處以下地方人士：

荃灣石圍角邨石蓮樓地下中華基督教會福幼第二幼稚園╱福幼第二幼兒中心暨育嬰園

九龍土瓜灣浙江街 13 號慈恩學校

任何於9月29日至10月12日曾身處以下地方人士：

將軍澳安達臣道301號靈實恩光學校

以上人士須於10月17日或之前接受檢測，如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於10月19日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

另外，當局繼續賦權註冊醫生於10月16日至10月29的14日期間內，強制任何按其臨牀判斷懷疑已染上2019冠狀病毒病的人接受檢測。

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責任編輯：陳正怡