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【封區檢測】西灣河嘉亨灣第1座約830人接受檢測　沒有發現確診個案

社會 10:06 2021/10/16

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西灣河太康街38號嘉亨灣第1座昨晚7時起被圍封強檢。（梁偉榮攝）

衞生防護中心昨晚公布，一名55歲男病人，他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的檢測結果呈陰性，於10月14日提交的樣本結果呈初步陽性，並確認帶有L452R變異病毒株，其住所西灣河太康街38號嘉亨灣第1座昨晚7時起被圍封強檢。即看：【下一頁】

政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨一時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨一時，約830名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

另外，相關執法行動於上午約9時30分完成，政府共檢查了約200名受檢人士的檢測報告，發現有2人未進行強制檢測，已向他們處定額罰款5,000元及／或發出強制檢測令。

最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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