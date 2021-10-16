【新冠肺炎】邱騰華指通關不應捨近圖遠　當局會向商界解說

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華。（資料圖片）

新冠疫情持續逾年，何時可以與外地通關是不少人關心的議題。商務及經濟發展局長邱騰華表示，本港一直以「外防輸入，內防擴散」的策略，認為香港要通關不應該捨近圖遠，而本港亦應爭取盡快與內地通關。

邱騰華今日（16日）於電台節目中表示，今年全球的營商環境有正面增長，惟因疫情仍未消散，全球的經貿仍然陰霾密佈。他提到早前有人會擔心外國公司會撤出香港，惟他強調並沒有出現相關情況。

至於特首林鄭月娥早前提到，有外國商會關注何時可與外國往來免檢疫，邱騰華表示，本港一直以「外防輸入，內防擴散」的策略，外國商會在內不同持分者都明白，香港要通關不應該捨近圖遠，應爭取盡快與內地通關。他又說，內地的防疫措施很嚴謹，本港必須要配合，當局會向商界解說；另強調豁免措施並非鐵板一塊，當局會視乎抵港人士來自甚麼地方，之後有追蹤及檢測等。

另外，他提到全球各國採取不同的防疫方式，部分國家所採取的防疫措施與本港的大方向有矛盾，故當局需要要審慎，期望商界及市民體諒及容忍。

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責任編輯：郭詩詩