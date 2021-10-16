【天人永訣】褓姆照顧兩天女嬰頭重創雙眼流血亡 爸爸淚別：來生再還你債

▲ 送往褓姆處所照顧兩天，女嬰頭重創雙眼流血死亡。

台灣高雄發生一宗懷疑虐待兒童案件。一名11個月大女嬰於褓母家疑遭重擊頭部，送院搶救不治。但褓母家沒有安裝CCTV，父母未能得知事件真相，因此父親上載長文，希望為女兒討回公道。

事發位於高雄，蔡姓女嬰下個月就滿1歲。父親蔡先生向傳媒表示，因夫妻近日工作較忙，於是網上找了「合格」有認證的褓母代為照顧女兒，誰不知女兒送往褓母家第2天便發生不可挽回的意外。

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蔡先生指，本月14日上午7時30分，他駕車送女兒前往褓母家，一路上女兒還開開心心，父女二人還拍了很多照片。3小時後蔡先生收到褓母來電，表示女兒「撞到頭」，已即時送往醫院搶救。女嬰腦部受到重擊，雙眼睛出血並昏迷不醒，經過4個多小時開刀搶救，最後宣告不治。

父母悲痛不已，蔡先生接受傳媒時指，夫妻第一次尋褓母幫忙照顧女兒，因此特意尋找獲政府認證的「合格」褓母，甚至還是「優良褓母」，但想不到竟令女兒送命。

女兒搶救期間，夫妻追問褓母女兒如何受傷的，褓母一再言不對後語，一時說女嬰自己跌倒，一時又說是自己抱起女嬰時摔倒，加上褓母家沒安裝閉路電視，蔡先生沒法為女兒還原事發經過，討回公道。

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蔡先生上載一張女兒搶救後照片，希望引起公眾關注。照片裡，蔡先生抱著頭部開完刀的寶貝女兒，在她的額頭上輕輕留下一吻，爸爸緊緊抱住女兒，心痛地向女兒致歉，指因自己找了沒良心的褓母，才讓女兒受罪：

爸爸永遠記得妳的到來，來生爸爸再還妳債，希望有天還能再續父女情。

高雄市仁武分局表示，本案已進入司法程序，將依檢察官相驗結果及指示事項，儘速完成調查。

責任編輯：羅嘉欣