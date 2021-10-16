【MIRROR成員】賀Anson Kong29歲生日　生粉捐款予動物救援組織

▲ 今日（10月16日）是Anson Kong29歲生日。

今天（10月16日）是MIRROR副隊長江𤒹生（AK）的29歲生日，一眾「生粉」已準備各式各樣的慶生、應援活動，譬如：派發應援手幅、安排戶外大電視播放廣告，更有粉絲以AK、歌迷會的名義捐款，相當有愛！

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生粉充滿善心

動物救援組織「BigTree大樹下善待動物庇護站」在今早於Instagram上載兩張捐款截圖，感謝充滿善心的AK粉絲，「多謝Mirror HK Mama Fans Club 今次募捐嘅金額總共有$11,484.00 以江𤒹生 & Mirror HK Mama Fans Club名義捐贈給大樹下毛孩」、「多謝Anson Kong 生日應援以他的名義捐款給大樹下毛孩」，也祝AK生日快樂、事業順利、身體健康。

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花姐「提前」賀AK？

MIRROR經理人黃慧君（花姐）一向都會在社交平台上向MIRROR成員送上生日祝福，她昨日就提前祝AK生日快樂，被質疑記錯日期、「花姐俾AK本人個post fake咗」，AK都有留言話「聽日再出多個post Thanks mom」。

花姐於AK踏入正日生日後，再於Instagram分享AK捧著生日蛋糕的短片兼送上祝福，「你嘅生日願望已經達成，我終於16/10先出你嘅生日post 再同你講聲happy birthday 希望你以 後快樂，做到你想做嘅事情」。

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AK做江老闆

AK向來都被生粉稱為老闆，AK都終於在生日前一日宣佈成立自家品牌KYUBI，正式成為江老闆。AK上載自己親身穿上服飾的相，又解釋品牌取名原因：「#KYUBI (キュウビ, 九尾)是日本最可愛神獸，象徵圓夢及保護。祝願支持KYUBI的您 保持初心 堅守夢想型住努力 潮住成功」。

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