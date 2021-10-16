89歲胡楓再上台盡展活力　區瑞強大讚：最後生嘅老人家

▲ 胡楓十分精靈。（大會提供）

區瑞強（Albert） 昨晚於伊利沙伯體育館舉行一連三場《相識在童年知心50載演唱會》，首場嘉賓陣容有胡楓、李思捷、肥媽、黑妹及魔術大師Louis Yan及Albert 兒子區昕進。

是次演唱會以 Albert 出道半世紀以來的歲月回憶作為主題，除了一連串廣東話、國語、英文、日語經典民歌外，Albert 率先為觀眾帶來一連深入民心的經典廣告歌曲，與觀眾大合唱。

▲ 父子合唱。

肥媽與黑妹以亮麗合拍造型登場，為觀眾接連獻唱《月兒像檸檬》、《尋夢園》、《可愛的人生》等一連串歌曲，Albert 更為二人設計了綽號「湯羹姊妹花」，因為她們「夠闊」。

早前Albert 曾透露演唱會將帶來新元素，故請來魔術大師兼大學師弟Louis Yan擔任嘉賓，二人於台上一同表演魔術，Albert 表演了剛學的「飛天吉他」魔術， Louis 笑言Albert 是「彈吉他彈到曉飛」。

▲ 魔術師甄澤權任嘉賓。

而年屆 89歲的「修哥」亦現身為演唱會擔任嘉賓，為大家送上《問我》及《隨想曲》，並與Albert 合唱一曲《沉默是金》。

修哥依然活力十足，更不時在台上開玩笑，給觀眾帶來不少觀樂。Albert 笑指他是「最老嘅少年」及「最後生的老人家」。

▲ 修哥很有精力。

有不少圈中好友到場欣賞及撐場，Albert更於演唱會中特設環節向同於現場的「樂壇教父」郭利民（Uncle Ray）及資深填詞人鄭國江致敬。

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