【形象破滅】台灣黑幫大哥浪子回頭成遺體修復師　陳修將今抓頭狠撞涉殺22歲女友被捕

▲ 「76行者」召集人及遺體修復師陳修將涉殺22歲女友被捕。

黑社會大哥洗心革面成為遺體修復師，義務為罹難者修復遺體一度成為佳話。未料昨晚(15日)，台灣著名遺體修復師兼「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將(40歲)涉嫌徒手拉扯22歲女友頭髮，頭部撞及重物致死，被收押禁見。過去愛護家庭、洗心革面的形象破滅，令外界震驚。

綜合台媒報道，本月8日疑因債務糾紛，陳修將帶同22歲胡姓女友投宿汽車旅館，直至昨清晨2點多時開車送胡女到醫院就醫。醫護人員發現胡女到院前已經死亡，且身上有碳味，全身多處大面積瘀青，及疑似被毆打到吐咖啡色液體，隨即報警處理。

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陳修將原先向警方供稱，他醒來時發現胡女身上有不明的外傷，否認殺人。但後來坦誠與胡女發生爭執，徒手拉扯她的頭髮，使她頭部撞及重物，硬腦膜下出血致死。檢方認為陳修將涉有殺人等重罪，且有逃亡及串供之虞，裁定收押禁見。另外，檢警查出胡姓女友是陳修將禮儀公司的員工。

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黑幫大哥洗心革面成遺體修復師

▲ (TOPick記者攝)

陳修將原本為黑幫大哥，後來洗心革面成為台灣著名遺體修復師，曾率領「76行者美容修復團隊」義務修復澎湖空難、台南維冠大樓地震倒塌案、太魯閤號事故等多宗災難的罹難者遺體，其熱心公益、浪子回頭的形象深入民心。

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陳修將曾接受TOPick專訪時表示，自己在讀書時期經常被人欺負，唯有以打架、爭執的方式保護自己。國中後輟學的他十多歲時已擁有槍械，為求「上位」可以不擇手段，把人斬至重傷。

與妻子投身殯葬業

投身黑社會後，他先後坐過5、6次監，最後一次因為違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪入獄近6年，出獄時已29歲。重投社會時，他曾一度因找不到工作而重操舊業，後來醒覺當黑道大哥並不是一條長遠可行的路，便決定金盆洗手，並與妻子一起加入殯葬業。

因為我以前做了太多錯事，我不想再做增加社會負擔的事，想以我的專業幫助更多人，做對社會更有意義的事。

愛妻愛兒形象破滅

另外，昔日受訪時陳修將亦塑造已婚愛家形象，育有1子1女的他，相信女兒是罹難者投胎轉世，兒子經常在背後為他加油打氣，他也經常於社交平台分享妻女照片，如今卻涉殺女友，令不少人震驚。目前，陳修將妻子IG疑似已將丈夫照片全部刪除，加上陳修將和警方描述與胡女為男女朋友，推測二人或已離婚。

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責任編輯：羅嘉欣