【北部都會區】發展策略倡落實5個新鐵路項目　陳帆：因應項目性質考慮是否由港鐵負責推展

▲ 運輸及房屋局局長陳帆（左一）。（資料圖片）

政府最新一份施政報告提出要發展北部都會區，運輸及房屋局局長陳帆今日（16日）發表網誌，指社會上普遍歡迎《發展策略》內所建議的新鐵路項目，當局會先邀請港鐵公司就有關項目提交建議書，以推展該項目；另港深兩地已經成立「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」，並已經召開首次會議，港深西部鐵路的首階段研究預計於明年內完成。

陳帆於網誌中提到，整個北部都會區總面積達3萬公頃、可容納約250萬居住人口和提供65萬個工作職位，將成為宜居宜業宜遊、以創科產業為經濟引擎的都會區。《北部都會區發展策略》建議落實5個新鐵路項目，當中包括3個跨境項目，即連接深圳前海與洪水橋的港深西部鐵路、連接新田及新皇崗口岸的北環綫支綫，以及將東鐵綫向北伸延並將羅湖站遷移至深圳；另外2個本地項目則包括將北環綫從古洞站東延，接駁香港羅湖及文錦渡地區以及新界北新市鎮各發展節點，以及連接尖鼻咀及白泥的自動捷運系統。

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陳帆表示注意到社會上普遍歡迎《發展策略》內所建議的新鐵路項目，至於這些項目會否加重政府的財政負擔等，他強調在興建新鐵路項目未必需要直接以公帑資助，雖然政府暫時未有這些鐵路項目的成本估算，惟當局會因應預計客流，用最具效益的方法提供鐵路服務。

他又說，鐵路項目提供財政資助有不同方式，最常用的方式是在擁有權模式下，以「鐵路加物業」模式去為鐵路項目融資，而且《發展策略》下的新鐵路項目沿綫大部分土地仍未開發，或可提供物業發展機會為有關鐵路項目融資，未必全部項目均需要以公帑直接出資興建，期望日後成立的鐵路署可透過加強的監察及控制策略，審慎檢視鐵路項目的成本，並確保項目準時及在成本預算內完成；另當局在規劃交通配套時，會充分利用不同公共交通工具及轉乘安排，為有關地區提供全面的公共交通服務，滿足區內居民及就業人士的交通需要。

至於港鐵公司能否獨力承擔所有鐵路項目，他指出政府會先邀請港鐵公司就有關項目提交建議書，以推展該項目。至於與現有鐵路網絡沒有直接關連的新項目，當局可考慮邀請港鐵公司推展，或進行公開招標。當局會因應每一個鐵路項目的性質，考慮是否由港鐵公司負責推展；若屬跨境項目則會與內地有關當局磋商，參考內地的意見，而港深兩地已經成立「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」，並已經召開首次會議，跟進上述三個跨境鐵路項目的推展，當中港深西部鐵路的首階段研究預計於明年內完成。

他又強調會確保本港的鐵路網絡可應付《發展策略》所帶來的運輸需求；另在進行規劃時，定必會審視整個鐵路網絡的承載力。同時，現正進行中的《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》會探討全港性的鐵路及主要幹道基建的佈局，讓大型運輸基建的規劃能配合甚或預留容量以滿足香港整體長遠發展的需要。

他續指，現時鐵路的擠迫情況，通常發生在繁忙時間的某一方向及某一路段。透過在北部都會區內提供足夠的就業機會，既可令區內居民無需長途跋涉前往市區上班，亦可善用鐵路網絡的剩餘運力接載市區居民前往北部都會區就業，不會加重現時繁忙路段的擠迫情況。

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責任編輯：郭詩詩