【公屋租戶】房委會本月起至明年3月　暫緩向公屋租戶發出遷出通知書

▲ 房屋委員會延長暫緩向公屋租戶發出遷出通知書。（資料圖片）

香港房屋委員會今日（16日）宣布，在本月至明年3月期間，公屋租戶如有短暫經濟困難未能及時繳交租金，可向房委會申請暫緩發出遷出通知書。若申請獲批，房委會將在這段期間暫緩向該些租戶發出有關通知書。



在疫情下，房委會已在今年5月至本月採取臨時措施，暫緩向成功申請的租戶發出遷出通知書。為配合紓困措施及疫情對經濟環境的持續影響， 房委會再將這項措施先後兩度延長5個月和半年至今年9月。



另外，房委會透過租金援助計劃協助有短暫經濟困難的公屋租戶，讓合資格申請人可獲減免一半或四分之一租金，為期兩年。當租援受助人的家庭收入有所改善或家庭人數有變動時，須主動通知房委會，以作資格覆核。房委會會抽樣調查，以防止濫用。



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責任編輯：郭詩詩