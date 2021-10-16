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【公務員】港府擬將國安法納入《基本法》考試範圍　聶德權料投考公務員人數下降

社會 11:48 2021/10/16

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公務員事務局局長聶德權。（資料圖片）

政府明年會在公務員入職考核加入港區國安法內容。公務員事務局局長聶德權預計未來的投考人數會有所下降，但相信之後會再回升，強調最重要是「搵啱人」。

聶德權今早（16日）接受訪問時指，改動是希望投考者對一國兩制及國家安全有充分理解，而政府今年中已要求投考人士在入職的基本法測試，答對至少一半題目。他表示不擔心投考人數會受到影響，雖然預計未來投考人數或會有所下降，但認為之後會再回升，強調最重要是能夠招聘到合適的人

如果加入政府作為公務員團隊，其中一項要知悉角色和責任，因為加入政府就是去服務市民、香港、貢獻國家，對於最基本的(香港)是國家的一部分、行『一國兩制』的方針，以及維護國家安全這些最重要的成分，一定要有認識及接納。

他以今年政務主任及行政主任招聘為例，政務主任職系有9700人申請，比上年度1.4萬人少，行政主任職系投考人數同樣減少約3成。

至於施政報告中提到會檢視高級公務員聘任機制，聶強調有關做法並不代表過去的公務員「唔掂」，而日後大部分職位仍會維持內部晉升，惟部分或會公開招聘，如體育專員等職位考慮公開招聘。

更多影片：

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責任編輯：郭詩詩

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