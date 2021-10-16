【新冠肺炎】今日新增6宗輸入個案　全部患者均打齊兩針

▲ 今日新增6宗輸入個案。（資料圖片）

本港疫情持續，衞生防護中心公布，今日（16日）新增6宗輸入個案，至今本港個案累計12 292宗（包括12 291宗確診個案和一宗疑似個案）。

今日新增的輸入個案中，有5人檢出帶變異病毒株，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及4女2男，年齡介乎33至55歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港，包括俄羅斯、菲律賓、英國及印尼。

個案12292：55歲男，無病徵，居西灣河太康街38號嘉亨灣第1座，10月5日從俄羅斯經芬蘭乘搭航班AY101抵港，6月29日及7月27日 在港接種兩劑科興疫苗；8月17日在港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性



個案12293：35歲女，無病徵，10月14日從菲律賓經航班5J272抵港，7月1日及22日在菲律賓接種兩劑復必泰疫苗



個案12294：33歲女，無病徵，10月14日從英國經航班 BA031抵港，3月16日及4月8日在港接種兩劑復必泰疫苗；8月9日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性



個案12295：48歲男，10月13日發病，10月14日從英國經航班 VS206抵港，5月19日及6月9日在港接種兩劑復必泰疫苗；8月6日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性



個案12296：34歲女，無病徵，於竹篙灣檢疫中心確診，10月12日從菲律賓經航班5J272抵港，6月14日及7月12日在菲律賓接種兩劑科興疫苗



個案12297：38歲女，無病徵，居香港荃灣絲麗酒店，10月12日從印尼經航班CX776抵港，6月29日及7月31日在印尼接種兩劑科興疫苗

本港昨再增2名菲傭確診，另有一名55歲俄羅斯駐港領事館人員8月22日離港前往俄羅斯，及後於本月5日返港，當日於機場檢測呈陰性，獲豁免檢疫返回西灣河嘉亨灣第1座自我隔離，並進行定期病毒檢測；惟隔離第9日後，周四（14日）提交的樣本檢出初步陽性，並帶有L452R變種病毒。上址昨晚7時起被圍封強檢，約830名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩