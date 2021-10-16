  • 30°C
香港時間 : 20211016日 (週六) 15:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】今日新增6宗輸入個案　全部患者均打齊兩針

社會 14:24 2021/10/16

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

今日新增6宗輸入個案。（資料圖片）

本港疫情持續，衞生防護中心公布，今日（16日）新增6宗輸入個案，至今本港個案累計12 292宗（包括12 291宗確診個案和一宗疑似個案）。

今日新增的輸入個案中，有5人檢出帶變異病毒株，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及4女2男，年齡介乎33至55歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港，包括俄羅斯、菲律賓、英國及印尼。

  • 個案12292：55歲男，無病徵，居西灣河太康街38號嘉亨灣第1座，10月5日從俄羅斯經芬蘭乘搭航班AY101抵港，6月29日及7月27日 在港接種兩劑科興疫苗；8月17日在港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性
     
  • 個案12293：35歲女，無病徵，10月14日從菲律賓經航班5J272抵港，7月1日及22日在菲律賓接種兩劑復必泰疫苗
     
  • 個案12294：33歲女，無病徵，10月14日從英國經航班 BA031抵港，3月16日及4月8日在港接種兩劑復必泰疫苗；8月9日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性
     
  • 個案12295：48歲男，10月13日發病，10月14日從英國經航班 VS206抵港，5月19日及6月9日在港接種兩劑復必泰疫苗；8月6日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性
     
  • 個案12296：34歲女，無病徵，於竹篙灣檢疫中心確診，10月12日從菲律賓經航班5J272抵港，6月14日及7月12日在菲律賓接種兩劑科興疫苗
     
  • 個案12297：38歲女，無病徵，居香港荃灣絲麗酒店，10月12日從印尼經航班CX776抵港，6月29日及7月31日在印尼接種兩劑科興疫苗

本港昨再增2名菲傭確診，另有一名55歲俄羅斯駐港領事館人員8月22日離港前往俄羅斯，及後於本月5日返港，當日於機場檢測呈陰性，獲豁免檢疫返回西灣河嘉亨灣第1座自我隔離，並進行定期病毒檢測；惟隔離第9日後，周四（14日）提交的樣本檢出初步陽性，並帶有L452R變種病毒。上址昨晚7時起被圍封強檢，約830名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。即看：【下一頁】

更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【緊急呼籲】熱愛運動13歲峰峰心衰竭急換心續命　父母：兒子很堅強不會放棄
14:00 2021/10/15
【緊急呼籲】熱愛運動13歲峰峰心衰竭急換心續命　父母：兒子很堅強不會放棄
【強制檢測】機場貨站確診員工10個曾訪處須再檢測　另有3間學校爆上呼吸道感染亦須強檢
今日 00:08
【強制檢測】機場貨站確診員工10個曾訪處須再檢測　另有3間學校爆上呼吸道感染亦須強檢
【封區檢測】西灣河嘉亨灣第1座約830人接受檢測　沒有發現確診個案
今日 10:06
【封區檢測】西灣河嘉亨灣第1座約830人接受檢測　沒有發現確診個案

你可能感興趣

【緊急呼籲】熱愛運動13歲峰峰心衰竭急換心續命　父母：兒子很堅強不會放棄
14:00 2021/10/15
【緊急呼籲】熱愛運動13歲峰峰心衰竭急換心續命　父母：兒子很堅強不會放棄
【強制檢測】機場貨站確診員工10個曾訪處須再檢測　另有3間學校爆上呼吸道感染亦須強檢
今日 00:08
【強制檢測】機場貨站確診員工10個曾訪處須再檢測　另有3間學校爆上呼吸道感染亦須強檢
【封區檢測】西灣河嘉亨灣第1座約830人接受檢測　沒有發現確診個案
今日 10:06
【封區檢測】西灣河嘉亨灣第1座約830人接受檢測　沒有發現確診個案
酒店 病毒檢測 疫苗 經濟 外傭 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 印尼 菲律賓

最高瀏覽

【刻薄新人】$2000友情價做婚攝全日禁食零休息　攝影師嬲爆即場刪全部相
16:47 2021/10/15
【刻薄新人】$2000友情價做婚攝全日禁食零休息　攝影師嬲爆即場刪全部相
【瓊瑤女郎】62歲劉雪華獨居生活曝光　淚眼皇后怕孤獨長期開電視：遺憾無兒無女
18:55 2021/10/15
【瓊瑤女郎】62歲劉雪華獨居生活曝光　淚眼皇后怕孤獨長期開電視：遺憾無兒無女
【抗癌希望】牛津大學研究冬蟲夏草成分有強烈抗癌作用　技術改良藥物後臨床證明有效且安全
15:02 2021/10/15
【抗癌希望】牛津大學研究冬蟲夏草成分有強烈抗癌作用　技術改良藥物後臨床證明有效且安全