  • 29°C
香港時間 : 20211016日 (週六) 13:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【換命真相】墮假冒Netflix陷阱損失$8000　譚俊彥：心急就㩒咗落去

娛樂 12:58 2021/10/16

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

譚俊彥（Shaun）透露墮入電話騙案陷阱。

譚俊彥（Shaun）因與Netflix原創劇《魷魚遊戲》主角李政宰「撞樣」而成為網民熱話，認為他是港版《魷魚遊戲》的必然人選。Shaun日前出席即將於下周一（18日）播出的台慶劇《換命真相》宣傳活動時，就大爆墮入電話騙案陷阱！ 

最新影片推介：冼靖峰+鍾柔美專訪

譚俊彥成電騙苦主

Shaun接受傳媒訪問時分享「事發經過」，他指自己接收到聲稱來自Netflix的電話短訊，指其帳戶的自動付款失敗，也將會暫停，需要按指示點擊連結並輸入信用卡資料，結果他損失了超過$8000。 

Shaun接受TVB娛樂新聞台訪問，「其實我按下訊息後，已看到當中有齊我的資料，即是我的資料已經外，再加上我在前一晚出席慶功宴，起床起感頭暈，心急下就按了下去。」他在按下訊息後再接到另一個訊息，得知被騙，於是致電銀行打算取消信用卡，可惜仍蒙受金錢損失。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

與炎明熹神還原 

Shaun遇上假冒Netflix的電話短訊，又與《魷魚遊戲》李政宰「撞樣」，都可謂與Netflix相當有緣。 他早前也有與炎明熹一起「自抽」將《魷魚遊戲》中第一個關卡「一二三木頭人」還原，惹來網民熱烈讚好與討論。 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

最新影片推介：實測飛利浦最新氣炸鍋　炮製簡易氣炸金沙骨【附有獎遊戲】

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【魷魚遊戲】兩台有意搶先拍港版《魷魚》　ViuTV版193+阿Dee演成奇勳木頭人？
11:11 2021/10/08
【魷魚遊戲】兩台有意搶先拍港版《魷魚》　ViuTV版193+阿Dee演成奇勳木頭人？
【換命真相】譚俊彥撞樣李政宰成熱話　挾《魷魚遊戲》熱潮成視帝黑馬
12:18 2021/10/10
【換命真相】譚俊彥撞樣李政宰成熱話　挾《魷魚遊戲》熱潮成視帝黑馬
【換命真相】調查唐樓倒塌引發連環兇案　譚俊彥回到過去救未來
18:45 2021/10/15
【換命真相】調查唐樓倒塌引發連環兇案　譚俊彥回到過去救未來

你可能感興趣

【魷魚遊戲】兩台有意搶先拍港版《魷魚》　ViuTV版193+阿Dee演成奇勳木頭人？
11:11 2021/10/08
【魷魚遊戲】兩台有意搶先拍港版《魷魚》　ViuTV版193+阿Dee演成奇勳木頭人？
【換命真相】譚俊彥撞樣李政宰成熱話　挾《魷魚遊戲》熱潮成視帝黑馬
12:18 2021/10/10
【換命真相】譚俊彥撞樣李政宰成熱話　挾《魷魚遊戲》熱潮成視帝黑馬
【換命真相】調查唐樓倒塌引發連環兇案　譚俊彥回到過去救未來
18:45 2021/10/15
【換命真相】調查唐樓倒塌引發連環兇案　譚俊彥回到過去救未來
譚俊彥 換命真相 電視劇 娛樂行業 娛樂人物職業 魷魚遊戲 李政宰 Netflix

最高瀏覽

【刻薄新人】$2000友情價做婚攝全日禁食零休息　攝影師嬲爆即場刪全部相
16:47 2021/10/15
【刻薄新人】$2000友情價做婚攝全日禁食零休息　攝影師嬲爆即場刪全部相
【抗癌希望】牛津大學研究冬蟲夏草成分有強烈抗癌作用　技術改良藥物後臨床證明有效且安全
15:02 2021/10/15
【抗癌希望】牛津大學研究冬蟲夏草成分有強烈抗癌作用　技術改良藥物後臨床證明有效且安全
【瓊瑤女郎】62歲劉雪華獨居生活曝光　淚眼皇后怕孤獨長期開電視：遺憾無兒無女
18:55 2021/10/15
【瓊瑤女郎】62歲劉雪華獨居生活曝光　淚眼皇后怕孤獨長期開電視：遺憾無兒無女