【換命真相】墮假冒Netflix陷阱損失$8000　譚俊彥：心急就㩒咗落去

▲ 譚俊彥（Shaun）透露墮入電話騙案陷阱。

譚俊彥（Shaun）因與Netflix原創劇《魷魚遊戲》主角李政宰「撞樣」而成為網民熱話，認為他是港版《魷魚遊戲》的必然人選。Shaun日前出席即將於下周一（18日）播出的台慶劇《換命真相》宣傳活動時，就大爆墮入電話騙案陷阱！

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譚俊彥成電騙苦主

Shaun接受傳媒訪問時分享「事發經過」，他指自己接收到聲稱來自Netflix的電話短訊，指其帳戶的自動付款失敗，也將會暫停，需要按指示點擊連結並輸入信用卡資料，結果他損失了超過$8000。

Shaun接受TVB娛樂新聞台訪問，「其實我按下訊息後，已看到當中有齊我的資料，即是我的資料已經外，再加上我在前一晚出席慶功宴，起床起感頭暈，心急下就按了下去。」他在按下訊息後再接到另一個訊息，得知被騙，於是致電銀行打算取消信用卡，可惜仍蒙受金錢損失。

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與炎明熹神還原

Shaun遇上假冒Netflix的電話短訊，又與《魷魚遊戲》李政宰「撞樣」，都可謂與Netflix相當有緣。 他早前也有與炎明熹一起「自抽」將《魷魚遊戲》中第一個關卡「一二三木頭人」還原，惹來網民熱烈讚好與討論。

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