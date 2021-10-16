【器官捐贈】出生2日2.3磅早產嬰不幸夭折　小天使捐腎救尿毒症患者遺愛人間

▲ 出生2日2.3磅早產嬰不幸夭折，捐腎救尿毒症患者遺愛人間。

器官捐贈可遺愛人間。內地一名29週、僅重2.3磅的早產嬰不幸夭折離世，其父母選擇捐贈愛女的小腎臟，終成功救了一名尿毒症的患者。據院方透露，該名早產女嬰是國內迄今為止年齡最小和體重最輕的捐贈者。

綜合內媒報道，女嬰體重只有1.07公斤（約2.3磅），出生第2日因誤吸不幸去世。父母本來非常期待愛女的誕生，當知道已經無法挽留愛女，便決定捐出女兒有用的器官，遺愛人間。

當我們確定已無法挽留她的那一刻，我們決定捐出寶寶有用的器官，讓寶寶的生命以另一種方式延續下去。

女嬰捐獻的雙側腎臟長徑分別為2.5cm和2.9cm，被移植至患有尿毒症的曉曉（化名）體內。

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仁濟醫院主刀醫生及泌尿科主任醫生張明指出，這麼輕磅的捐贈者和這麼小的捐獻器官，任何一個環節稍有失誤都會導致手術失敗。僅僅供腎修整，就要花4至5個小時。

▲ 醫護團隊進行極低體重、早產兒捐獻腎移植手術。(網上圖片)

初生嬰供腎移植有數大難關，首先血管太細，腎動脈如縫衣針一樣細小，極易血栓形成導致手術失敗。其次，初生嬰初始腎功能不足，所以必須進行雙腎移植。再者，初生嬰腎臟對高血壓非常敏感，尿毒症病人大多有高血壓，血壓過高易致腎臟過度灌注，很快出現蛋白尿。

不過術後1個多月後，奇蹟出現了。曉曉的肌酐逐步下降並已接近正常水平，而移植的雙腎已經由原來冬棗大小，長到雞蛋大小。目前術後恢復良好，已順利出院。

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責任編輯：羅嘉欣