【疫苗接種】政府設疫苗巴士專線接送長者打針　下周擬於深水埗四屋邨試行

▲ （陳永康攝）

新冠疫苗接種計劃開始至今已有大半年，惟長者的接種率仍然很低。公務員事務局長聶德權（16日）於電台節目中表示，當局將會設立疫苗巴士專線，安排專車到屋邨接送他們到社區疫苗接種中心打針。當局稱，下周起於四個深水埗屋邨試行，屆時安排屋邨居民接載到佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興疫苗。

聶德權指，政府計劃下月推出流動接種車，到屋邨等地方為市民接種疫苗，而本港有足夠疫苗讓有需要市民打第三針，會視乎補針的情況再作配合。

公務員事務局及後解釋，由於有些屋邨沒有合適的新冠疫苗接種地方，將利用定時的疫苗專線旅遊車，在特定的屋邨和時間，把有關屋邨的居民特別是長者，接載到附近的社區疫苗接種中心接種疫苗，當完成接種後會接載他們返回有關屋邨；當局會透過地方團體、屋邨辦事處等，宣傳有關疫苗專線旅遊車服務；亦會設有熱線，供有關屋邨的居民查詢。

疫苗專線旅遊車服務預計下星期開始，會先在四個深水埗區屋邨試行，包括富昌邨、海達邨、海麗邨及海盈邨。這四個屋邨的居民，會被載往佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興疫苗。



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責任編輯：郭詩詩