【考車注意】女司機揸車途經考車現場　故意切線阻人考試遭網民鬧爆「黑心」

▲ 女司機經過考車試場時，故意踩行油不讓考生切線。

考車最怕遇到突發事故，一不小心可能會「肥佬」需要重考。近日有網民於網上討論區中，張貼一張Instagram即時動態截圖，相中一名女司機表示自己駕車時經過考車試場，故意踩行油不讓考生切線，最後導致考生無法切線，更以「原來咁爽」來形容有關行為。不過，她的行為就被網民鬧爆，不但說她「黑心」，更指她好自私「沒有一個良好駕駛態度」。

網民近日上載一張Instagram即時動態截圖，據了解涉及一名女司機，她於相中表示自己駕車時經過考車試場時，目睹一名考車的考生想切線，她即馬上故意踩行油不讓考生切線，更表示「原來咁爽 你哋都有今日」：

女司機在馬路上看到有人考車並故意影響考生的行為，惹來近千名網民的負評，並於留言中大罵女司機黑心、自私，「影衰哂D女司機」：

先唔講你阻人考試，有人打燈想cut線，你唔讓仲要阻係你要考過個牌啦，個個揸車都咁自私，塞死！

他朝君體也相同 條友點解做人會咁黑心

其實我真系唔明，點解要搞人地考試呢？你都考過架，系（係）咪先。

另有網民分享當年考車時幸好沒有遇到如女司機一樣心地差的人：

想當年我考車 要連cut 三條線 當時心諗死硬 因為勁多車 但再望鏡 突然無哂車 好順利由最左cut到最右 好在當時無遇到依啲心地咁差唔好既人

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責任編輯：郭詩詩