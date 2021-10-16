【飯後運動】女子食飽飯後落街跑步突然下腹劇痛　求醫揭腸扭轉270度部分壞死

▲ 女子食飽飯後落街跑步突然下腹劇痛，求醫揭腸扭轉。

食飽飯別急著做運動，否則可致腸扭轉。內地一名女子選擇晚飯後落街跑步運動減肥，豈料有日突然覺得下腹劇痛，入院求醫。檢查後發現其與子宮粘連的小腸系膜呈近270度扭轉，腸管呈黑紫色，壞死腸管長約25厘米。

據《株洲新聞網》報道，鄧姓女子為了減肥選擇夜跑。她每日食完晚飯不久，就會落街跑數公里。近日，她跑步回家後突然覺得下腹劇烈疼痛，愈發嚴重，於是家人馬上送她到醫院求醫。

經醫院檢測，鄧小姐有小腸系膜及腸管扭轉可能，於是普外科值班醫生李念立即為鄧女士剖腹，發現她體內與子宮粘連的小腸系膜呈近270度扭轉，腸管呈黑紫色，壞死腸管長約25cm。於是馬上切除並做吻合術。經一系列治療，鄧小姐目前已康復出院。

飽食後劇烈運動可致小腸扭轉

株洲市二醫院普外科主任柳涵表示，腸扭轉一般分為小腸扭轉和乙狀結腸扭轉等。小腸扭轉一般出現在飽食之後劇烈運動，大多數發生在青壯年身上，患者會出現劇烈腹部疼痛、肚臍周圍持續疼痛，並且逐漸加重，還有頻繁嘔吐、腹脹等症狀。

至於乙狀結腸扭轉則多發生在男性老年人身上，這類老年人經常便秘，平時多腹痛，在排便之後會有所緩解。如沒有及時治療，或對腸胃及生命造成危險。

醫生提醒，大部分腸扭轉患者都是食飯後做劇烈運動，令腸變換位置。患者需及時到醫院治療，否則或會導致腸胃壞死。

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另據《錢江晚報》報道，一名14歲街舞少年小天（化名）日前與朋友大吃大喝後，就去跳了2個多小時街舞。結果腹部左邊隱隱作痛，情況更愈來愈嚴重，出現噁心、嘔吐、發燒症狀。

送院後檢查同樣發現他腸扭轉，於是進行緊急開腹手術。杭州市第一人民醫院胃腸肛外科副主任單毓強主任醫生表示，小天的小腸和腸系膜根部有超過360度的扭轉，已經開始發暗。

食飽後劇烈運動或重體力勞動，是青少年常見的腸扭轉誘因。這種狀態下，腸道內容物較多、重量增加，其蠕動收縮也會更劇烈，且腸道各段不同步，導致腸道位置發生改變，使其更易發生扭轉。

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責任編輯：羅嘉欣