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【明星健康】玩瑜伽挑戰凌空倒吊　肥媽：我都做到你都做到

娛樂 15:12 2021/10/16

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

現年67歲的肥媽愛上做瑜伽。

憑《食平D》系列「入屋」的肥媽（Maria Cordero）除了在社交平台與粉絲、網民分享煮食心得，最近原來迷上做瑜伽，更分享自己做出高難度動作的相片，引來網民大讚她厲害！ 

做高難度動作

不少人做瑜伽都是希望擁有美好身型曲線、心寧平靜，又或者增加柔韌度、紓緩痛症。肥媽就上載一張自己做出倒吊動作的相片，寫道「我都做到，你都做到 突破自己 動作經過老師從旁指導，所以十分安全」，獲得超過1400則留言討論。 

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網民留言：「阿媽您要小心D，我有小小擔心，保重」 、「嘩！肥媽好捧啊！ 倒掛金鉤功夫了得。」 、「其實唔需要玩呢種姿勢，始終上了年紀」、「老虎都要得嘅得嘅得嘅得嘅一定得」、「真係修咗身」。 至於肥媽契仔陸浩明就話「係巴黎鐵塔反轉再反轉呀」，又有留言問網民會否想看到二人一同做出倒吊動作，網民都鼓勵他可以嘗試一下。 

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肥媽注重健康

肥媽曾經患大腸癌、子宮肌瘤，更需要切除整個子宮，都開始著重健康、養生。她除了分享自己做運動的相片，又曾經主持《健康食平D》向觀眾介紹不少健康的家常小菜 。 

港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）曾在訪問中提及減肥方法由肥媽提供，她指早餐時吃一片麵包，並配上蔬菜及蕃茄，只用鹽調味，間中吃梳打餅補充體能。

她又教Lisa一天可以吃4至5餐，但就要少吃多餐。雖然Lisa有擔心身體未能支撐暈倒，但幸好只以約3星期便成功減去5kg。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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