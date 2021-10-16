【人大會議】因應本港日前一宗源頭不明個案　譚耀宗不獲批赴京出席人大會議

▲ 全國人大常委譚耀宗指，因本港有一宗源頭不明個案，他不獲批准出席下星期的人大常委會會議。（網上截圖）

全國人大常委會本月19至23日於北京召開會議。全國人大常委譚耀宗原定於10月18日啟程，惟因本港日前一宗源頭不明個案，故他本人及三位列席代表，都不獲批准出席常務會會議。

譚耀宗今日（16日）接受民建聯的訪問，指因應香港日前出現1宗源頭不明本地個案，不獲批准到北京出席本月19至23日的人大常委會會議，又說北京防疫措施嚴格，每當香港有疫情的變化，特別是有源頭不明本地個案，防疫措施都會進一步收緊。

源頭不明個案對內地來說，他們非常重視，所以我和三名列席代表都不被批准去北京出席會議。上次我去開會的時候，都建議我不要去，所以上次只有我一個人出席，但我當時說有香港議題，我一定會出席，可能今次沒有香港議題，所以不批准我出席會議。

至於兩地通關的問題，他表示香港再出現源頭不明個案，對恢復通關不容樂觀，認為特區政府要謹慎處理，盡力找出源頭，以及通知內地相關部門，建議在有限制和配額下，逐步容許免隔離通關。

我建議港府對於源頭不明本地個案要小心處理，盡量找出源頭，並告知內地相關部門知道本港的防疫工作是如何徹底，令他們安心。

他又說，由於兩地封關一段時間，對民生及經濟等都會有影響，認為在有限制下，可以有配額的免隔離的通關，不過有關人士必須要已打針、驗抗體、做檢測等；另通關的關鍵是設立「健康碼」，並與內地健康碼結合，以及要設有追蹤系統，才能讓內地有信心恢復通關。

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責任編輯：郭詩詩