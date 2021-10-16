【脊髓損傷】4患者穿機械腳參加步行接力賽　參加者：重拾人生方向與尊嚴

▲ 四名參加者黎志偉、嚴楚碧、李香江、丁海祥。（港大提供圖片）

港大醫學院矯形及創傷外科學系今日（16日）舉辦「機械腳接力賽」，4名脊髓損傷患者包括康復諮詢委員會前無障礙小組委員會主席李香江、醫院管理局社區復康中心輪椅病人丁海祥、「包山王」黎志偉，以及路向四肢傷殘人士協會主席嚴楚碧。４人穿著機械腳，在四個不同社區接力步行，順利完成賽事。

▲ （港大提供圖片）

【脊髓損傷】機械腳助全癱患者拾回尊嚴走出一步 參與接力賽走入社區。詳情即看：【下一頁】

整個接力賽今日於社交平台直播進行，參賽之一的嚴楚碧表示很高興可以完成今次賽事，並感謝醫護人員的協助，希望透過參與是次創舉，讓社會更加關心及了解行動不便的人士的需要。而李香江亦穿著機械腳並順利步行15分鐘，他表示整個過程一如昔日活動自如的日子，讓他重拾人生方向與尊嚴。

丁海祥表示，雖然機械腳有不同的款式及型號，未必完全適合香港患者使用，但他見證醫護團隊不斷改良，相信終有一日能夠成功研發適合香港生活環境使用的機械腳。黎志偉期望活動可以幫助更多脊髓損傷患者及行動不便的『同路人』：

今次參賽除了籌款外，也是一個機械腳社區應用的實驗及提升社會對機械腳的認識，希望未來更多的脊髓損傷患者可以將機械腳帶回家，並增加其在醫院及復康中心的應用。

【脊髓損傷】香港街道多暗斜渠蓋 港大昐能研發適合香港人的機械腳。詳情即看：【下一頁】

港大醫學院矯形及創傷外科學系系主任兼講座教授張文智表示，該學系早在2018年已引入機械腳技術，並一直致力推廣此項技術；除了應用在臨床治療及訓練外，希望患者可在日常生活中穿著機械腳，重新站立及於社區中行走。

港大醫學院矯形及創傷外科學系名譽臨床助理教授高日藍亦指出，今次機械腳接力賽別具象徵意義，是機械腳由學術科研到成功「落地」，走入社區的創新成果。

機械腳接力賽共設四站，由港大百周年校園開始，象徵機械腳的出現是學術科研創新的成果；第二站旅程為薄扶林沙灣徑麥理浩復康院，是病人受傷後長時間接受治療的地方；第三站是伊利沙伯醫院醫院管理局社區復康中心，這既是病人出院後接受復康訓練的地方，也是病人回家的起點；最後一站回到香港大學何鴻燊體育中心，希望鼓勵病人可以回復有意義的生活及進行康體活動。

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責任編輯：郭詩詩