【實驗精神】港女外賣壽司加水煲粥激發靈感　大膽高登仔實測試煮暗黑料理：味道不錯！

▲ 高登仔大膽試煮外賣壽司「海鮮粥」。

日前有港女因凍病且不懂煲粥，而用外賣壽司加水煲成粥，引起網民熱議。有高登仔因而激發靈感，同樣選擇買外賣壽司加水煲「海鮮粥」，更將整個製作過程公開，直指壽司粥味道其實不錯！

高登仔以「諗住夜D煮個海鮮粥」為題發文，指自己於爭鮮購買了一盒三文魚及帶子壽司，一共6件，打算用來煮粥，並直擊製作過程。

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他先處理壽司飯，加熱水浸一會兒，然後放入電飯煲。煲完後，他表示「煮得幾靚」，更感覺有點像日本酒店早餐所食的粥。從相片可見，壽司飯粥似乎變得相當綿密。有網民問到如何去除壽司飯的酸味，他表示加點味粉，味道會酸酸甜甜，應該不錯。

之後他又用帆立貝湯粉開水調味，加入粥中。

加多小小水，再煮，等啲粥綿啲。

然後準備切魚生，將魚生切成一條條，然後放入粥中煮熟，再加芫荽增添風味。煮熟後即完成。

▲ 完成品。

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煮熟後當然要試食！高登仔表示雖然粥有點酸味，但味道都不錯，沒想到6件壽司煮出來份量都幾大碗，最後都全部食完。他更揚言下次可以加點辣椒，試整重慶風味酸辣粥，又或者食完冬陰公味杯麵，用杯麵湯製作粥。

帶子同三文魚比較OK，其他魚生應該會腥。

由於樓主「有圖有真相」，一眾網民都相當佩服：

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責任編輯：羅嘉欣