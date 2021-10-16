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【兩台大戰】ViuTV 推5大重頭劇集反擊TVB　姜濤Ian主演《季前賽》化身籃球王子

娛樂 17:27 2021/10/16

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ViuTV率先預告2022年的節目。

ViuTV炮製過《全民造星》系列、《ERROR自肥企畫》、港版《大叔的愛》等節目，成功掀起話題與追看潮。 今日（10月16日）晚上8時30分將會播出節目《ViuTV 2022》，向觀眾率先預告2022年的精彩節目與劇集，當中有5套本地原創劇，似乎「兩台大戰」會更加精彩！

最新影片推介：冼靖峰+鍾柔美專訪

5大重頭劇

ViuTV自開台推出多套人氣話題原創劇集，譬如：《二月廿九》、《暖男爸爸》、《男排女將》，ViuTV將會於2022年強勢推出5套重頭劇集！

劇集《i.SWIM》由呂爵安（Edan）、魏浚笙、王智德（Alton）、黃奕晨、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）主演。劇集講述兩位青年泳手，展開一段亦師、亦敵、亦友的競賽，一場「天賦」與「努力」的較量。

至於《季前賽》是圍繞街頭籃球的運動勵志喜劇，由MRROR的姜濤、陳卓賢(Ian)，以及ERROR的193、梁業（肥仔）。姜濤向來熱愛籃球，Ian又是運動健將，再加上曾在節目大騷球技的193，一定令粉絲相當期待！

另一劇集《冥冥之中》則以死神公司為背景，由陳嘉倩、駱振偉、吳啓洋（Phoebus）、王頌茵（Kathy仔）演出，題材突破新穎。《IT狗》的劇中演員包括MIRROR的楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）以及余逸思，劇集以IT界另類精英為主幹，劇集將會於香港亞洲電影節播出首兩集內容。

《反起跑線聯盟》講述一對堅拒成為怪獸家長的父母，劇中演員強尼、練美娟、肥仔、李炘頤現身簡述故事。

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Sound Choice登場

ViuTV吉祥物Sound Bear (生啤)深受劇迷、網民歡迎，ViuTV再推出新一代吉祥物Sound Choice (生菜)。

Sound Choice 的人物設定十分有趣，由於Sound Bear (生啤) 至今已晉升高層，日理萬機，處理吉祥物業務漸覺分身乏術，在《全民造星IV》女團海選現場發現有一身型樣貌跟自己不相伯仲的女參賽者，於是馬上運用權力請花姐出手，撓過所有行政手續，招攬對方成為ViuTV新一代吉祥物。

如今生菜出現，即是意味兩大吉祥物都會有一場人氣上的較量了！ 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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