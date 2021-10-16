【聆聽民意】陳肇始與葛珮帆到馬鞍山探訪病患基層家庭 了解居民醫療需要
社會 16:22 2021/10/16
食物及衞生局局長陳肇始與民建聯立法會議員葛珮帆，今日（16日）到馬鞍山探訪病患家庭，聽取他們對醫療服務的意見。
二人今日首先到馬鞍山錦豐苑探訪一名患有高惡性膠質瘤的嬰兒Emma 和母親Kitty，年僅20個月大的Emma已接受10次腦部手術及多次化療，最近亦接受標靶藥治療。二人努力樂觀面對生活，並感謝一眾醫生、護士及醫療服務人員悉心照顧，尤其是香港兒童醫院的醫護人員十分專業，為Emma訂出最合適的治療方案。陳肇始亦感謝病患家人對醫護人員的支持和諒解，祝小孩早日康復。
其後二人再到頌安邨探訪一名曾經行動不便的長者潘生，他向二人反映一些他對醫療服務的經歷及改善建議，尤其是威爾斯親王醫院急症室輪候時間太長的問題，希望增加醫護人手。陳肇始表示會積極與相關部門跟進，並期望通過修改法例，能引進更多非本地培訓醫生，紓緩醫生人手不足問題。
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責任編輯：郭詩詩