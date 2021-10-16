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【聆聽民意】陳肇始與葛珮帆到馬鞍山探訪病患基層家庭　了解居民醫療需要

社會 16:22 2021/10/16

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第一個家庭的20個月小孩有高惡質性膠質瘤，已經接受10次腦部手術及多次化療。（陳肇始社交平台圖片）

食物及衞生局局長陳肇始與民建聯立法會議員葛珮帆，今日（16日）到馬鞍山探訪病患家庭，聽取他們對醫療服務的意見。

（陳肇始社交平台圖片）

二人今日首先到馬鞍山錦豐苑探訪一名患有高惡性膠質瘤的嬰兒Emma 和母親Kitty，年僅20個月大的Emma已接受10次腦部手術及多次化療，最近亦接受標靶藥治療。二人努力樂觀面對生活，並感謝一眾醫生、護士及醫療服務人員悉心照顧，尤其是香港兒童醫院的醫護人員十分專業，為Emma訂出最合適的治療方案。陳肇始亦感謝病患家人對醫護人員的支持和諒解，祝小孩早日康復。

食物及衞生局局長陳肇始與民建聯立法會議員葛珮帆到馬鞍山探訪病患家庭。（陳肇始社交平台圖片）

其後二人再到頌安邨探訪一名曾經行動不便的長者潘生，他向二人反映一些他對醫療服務的經歷及改善建議，尤其是威爾斯親王醫院急症室輪候時間太長的問題，希望增加醫護人手。陳肇始表示會積極與相關部門跟進，並期望通過修改法例，能引進更多非本地培訓醫生，紓緩醫生人手不足問題。

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責任編輯：郭詩詩

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