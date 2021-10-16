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【香港劍神】張家朗回港後出席活動　感謝市民支持「現場感受更震撼」　

社會 17:13 2021/10/16

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劍擊運動員張家朗。(資料圖片)

「劍神」張家朗在今年東京奧運贏得史上首面劍擊金牌，原接著參加全運會，惟因腳傷退出比賽，日前已返港。他今日首度公開露面出席活動，感謝市民一直的支持，又指現場親身感受市民支持感到更加震撼。

張家朗今日（16日）出席活動，指在東奧期間透過片段，看到大批市民到商場為他和其他運動員打氣，而回港後能夠親身感受市民支持，感到更加震撼：

其實好開心，亦都很多謝他們（市民）的支持，因為他們的支持對我們（運動員）來說是一種動力。

至於早前因腳傷退出全運會，他表示回港後已經馬上接受治療，現時已經沒有大礙，再配合體能訓練，今個星期已開始重新投入練劍，感覺「唔錯」。他表示，下個目標是12月的賽事，指雖然2024的巴黎奧運仍未開始計算積分，但認為奧運前的每個比賽都十分重要。

他又對於體育學院會興建新劍擊館感到開心，因隨著更多人接觸劍擊，現有場地開始不足，相信新劍擊館有助更多「劍手」或外國運動員一同訓練及練習。

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記者：郭詩詩

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