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【疫苗接種】外展接種隊到大澳為長者打針　聶德權到場視察並探訪棚屋居民

社會 18:16 2021/10/16

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公務員事務局局長聶德權（左一）到棚屋探訪居民。（政府新聞網圖片）

政府外展新冠疫苗接種隊今日（16日）到大澳，約127名長者和居民參與了「大澳長者及街坊疫苗接種日」一站式健康講座和醫療諮詢，增加對新冠疫苗的認識，而外展隊亦即場為他們接種科興疫苗。

圖示公務員事務局局長聶德權（左）在健康講座中呼籲長者應為自己健康着想，盡早接種疫苗。（政府新聞網圖片）

公務員事務局局長聶德權到大澳大會堂視察外展服務，並支持長者接種疫苗。他說留意到大澳並沒有診所向居民提供新冠疫苗接種服務，令一些深居簡出的長者感到不便。外展隊的到來正好填補了服務的真空，便利他們接種疫苗，省卻他們舟車勞頓到市區接種，惠民便民。

他說，事實上，大澳水鄉的棚屋、古廟及舢舨水道，假期時成為人來人往的旅遊點。居住在大澳的長者，就算不經常外出，也應為自己健康着想，盡快接種新冠疫苗保護自己。在傳播力強的變異病毒株威脅下，若沒有疫苗的保護，長者一旦染病後面對重症和死亡的風險相當高。

圖示公務員事務局局長聶德權（左一）與參加活動的長者交談。（政府新聞網圖片）

聶德權亦趁此機會到棚屋探訪居民，並感謝大澳地區組織在社區推動居民接種疫苗，以及提供外展接種服務的天暉路體育館社區疫苗接種中心的醫護團隊和行政支援人員。
 
另外，聶德權亦到在圓洲角社區會堂舉行的「沙田區長者健康講座暨新冠疫苗接種日」，以及由香港聖公會福利協會舉辦的「老友記保護自己」新冠疫苗接種日，支持和鼓勵長者接種新冠疫苗。

更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

 

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