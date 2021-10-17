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【生命鬥士】小鐵漢打完「終極大佬」出院回家 媽媽fb發文：可以攬住好好睡覺

兒童健康 10:28 2021/10/17

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小鐵漢打完「終極大佬」出院回家。

患有先天性心臟病的4歲男童「小鐵漢」Kansas，9月底完成第6次大手術和術後肺炎，之前由ICU轉到普通病房留醫，小鐵漢媽媽昨（16日）在其facebook專頁表示，兒子經過20日終於「打完大佬」，晚上可以出院回家。

小鐵漢媽媽在帖文中稱，

戰勝回歸小鐵漢，完滿打完大佬回家喇，今晚可以攬住小鐵漢好好睡覺。

小鐵漢媽媽在帖文中還感謝兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中、以及一班心臟科醫生及護士，又感謝在這20天爲小鐵漢打氣的網民，又寄語小鐵漢「別讓世界改變你的微笑，用你的微笑改變世界」。

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另外，小鐵漢媽媽在fb發布一條短片，片中見到小鐵漢滿面笑容表示：「Yeah！爸爸出院啦！可以去迪士尼！」令小鐵漢媽媽指小鐵漢「開心到講錯嘢」。

帖文一出，大批網民紛紛留言祝福，期望小鐵漢可盡快康復，身體一直健健康康，「真係好叻仔！願你往後一直健康快樂」、「小鐵漢真係好叻仔好堅強」、「小鐵漢welcome Home」。

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責任編輯：王明芳

兒童健康 家庭關係 心臟病

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