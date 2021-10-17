【新冠肺炎】今增3宗輸入全帶變種病毒　2人已打齊科興疫苗

本港新冠肺炎疫情放緩，今日（17日）新增3宗輸入個案，均涉及L452R變異病毒株的感染，包括2男1女，年齡介乎17至63歲，分別由吉爾吉斯斯坦及菲律賓抵港，從菲律賓抵港兩人已完成接種2劑新冠疫苗。至今本港個案累計 12,295宗。同日錄得約5宗初步確診個案。

個案詳情如下：

第12,298宗：17歲女，無病徵，10月15日從吉爾吉斯斯坦經航班OZ721抵港，在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性

第12,299宗：63歲男，無病徵，10月13日從菲律賓經航班CX906抵港，6月22日及7月20日在菲律賓接種兩劑科興，在赤鱲角富豪機場酒店檢疫期間第3日檢測確診

第12,300宗：47歲男，無病徵，10月13日從菲律賓經航班CX906抵港，6月16日及7月16日在菲律賓接種兩劑科興，在西營盤華美達海景酒店檢疫期間第3日檢測確診

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記者：李榮忠、鄧凱文