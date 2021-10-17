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【MIRROR演唱會】消息指MIRROR將首登紅館開騷　明年7月舉行各大品牌爭相贊助

娛樂 11:22 2021/10/17

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有傳MIRROR將於明年7月開紅館演唱會。

鏡粉一直希望MIRROR在紅館開騷，今日（10月17日）有傳MIRROR將於2022年7月的暑假檔期開騷，暫定在紅館開10場演唱會，消息一出，MIRROR便成為各大品牌贊助的目標，爭相成為演唱會的主辦單位。

由陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、江𤒹生（Anson Kong）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）、呂爵安（Edan）、姜濤、邱傲然（Tiger）組成的男團MIRROR成立近3年，受歡迎程度有增無減，相信鏡粉定會十分期待。

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早前有傳MIRROR將於明年2月在紅館開騷，不過經理人花姐（黃慧君）隨即否認消息。

最近有指MIRROR會於明年7月首度登上紅館舞台，暫定開10場演唱會，一圓MIRROR紅館演唱會夢。

（ViuTV提供）

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早在2018年底，出道僅個半月的MIRROR便舉行首次演唱會，在今年5月在九展連開6場的演唱會更是反應超熱烈，更有黃牛票炒至過萬元。

之前有傳MIRROR取代楊千嬅在今年年底的紅館跨年檔期，不過有指ViuTV高層感時間太趕，為求盡善盡美決定將演唱會延至明年7月，消息有待官方進一步確定。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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