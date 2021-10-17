【裸男出沒】全裸胖男元朗遊街嚇煞途人　網民：現實版進擊的巨人

▲ 一名男子日前在元朗全裸遊街。

全裸男驚現元朗！日前Facebook專頁「盡在元朗」流傳3張相片，相中一名身材肥胖的男子，全身赤裸、只穿涼鞋遊街，嚇煞途人。男子無懼旁人目光在街上遊蕩，隨後遭警方截查。

全裸遊街嚇煞途人

據專頁指，事發於15日早上，據相片可見，即使有女途人在旁，男子依然故我，全裸在街上行走，更曾在元朗警署外圍經過。網民戲稱他是「元朗版進激的肥人」，「慘，傻到咁！」、「唔着衫褲但着鞋」、「洗眼」、「有病就食藥啦！」。

有網民則表示，男子未必是患有精神病，「可能他們是在孩童時患病而令其智商停止成長，他們父母含辛茹苦養其終老也是一件很悲慘事件」，希望其他網民停止中傷他。

警方隨後接報到場處理事件，用布為他遮蔽身體。

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裸露身體可處罰款及監禁

在公眾地方裸露身體有機會觸犯法例，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第148條，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款1000元及監禁6個月。

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責任編輯：王明芳