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【市區重建】市建局冀需求主導融入市區更新模式　將首先針對西灣河舊區進行調查

社會 11:36 2021/10/17

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韋志成希望將「需求主導」概念融入「規劃主導」的市區更新模式之中。（資料圖片）

市建局行政總監韋志成今日（17日）發表網誌，指希望將「需求主導」概念融入「規劃主導」的市區更新模式之中，從整全的規劃角度，一併將周邊土地納入規劃，充分發揮土地的發展潛力。

市建局現亦正研究試行「市區更新需求先導調查」，收集業主對不同市區的更新策略，包括重建發展、樓宇復修及改造重設等期望，並將收集到的資料轉化為數據，整合在「市區更新資訊系統」內，以制定更大範圍、更周全的市區更新方案。當局將首先針對西灣河舊區一帶，向有關業主進行調查。

【市區重建】港府邀市建局研究荃灣及深水埗舊區規劃　冀兩年內完成研究。詳情即看：【下一頁

至於暫時沒有重建需要的樓宇，市建局將應用另一項「樓宇復修新策略」所提出的建議，以「持份者」為本的推廣策略，加強有關業主對樓宇進行定期維修以至採取預防性維修的認知，延長樓宇壽命，減慢樓宇需要重建的壓力。

韋志成強調，自市建局於2016年暫停接受「需求主導」重建的申請後，坊間誤以為有關計劃已被取消，但實際上，當局一直沒有放棄「需求主導」這個以多元化模式進行市區更新的概念，並一直就其操作進行檢討。韋志成表示，局方將盡快完成「市區更新需求先導調查」，總結經驗和執行細節，再作改善和優化，以便全面應用在明年展開的荃灣及深水埗兩個舊區規劃研究，務求以更高效的策略，加快市區更新的步伐。

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記者：黃穎津
 

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