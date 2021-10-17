【全民造星IV】生Bear出Pool有望？　生菜慘被花姐Foul走反成ViuTV吉祥物

▲ ViuTV最近公布會增添一隻吉祥物--生菜。

ViuTV昨日（10月16日）公布最新節目內容，公時介紹增添多一隻吉祥物--生菜，意味着大家熟悉的生Bear多了一位「女同事」相伴，更有機會出Pool！

在ViuTV的社交平台專頁，更上載漫畫，介紹新加入的ViuTV吉祥物生菜的背景。

漫畫內，幽默地指，生菜在參加《全民造星IV》面試時，慘被監製兼MIRROR經理人花姐（黃慧君）秒速紅燈出局。雖然她未有機會成為戴穎旗下的女團，但卻成了備受觸目的ViuTV吉祥物。

【MIRROR演唱會】消息指MIRROR將首登紅館開騷 明年7月舉行各大品牌爭相贊助

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

ViuTV於社交平台貼出生菜的入行經過，圖中可見生Bear如何助生菜加入ViuTV，齊齊成為吉祥物。

帖文寫道：

【傳說《造星IV》被花姐秒速紅燈嘅參賽者a.k.a. 生Bear個FD—生菜!】 我有料爆呀！最近呀！有位叫生菜嘅熱血女仔嚟報名參加造星IV呀， 第一輪已被花姐怒爆，仲好快出埋局…

【全民造星IV】歐陽巧瑩+193+余香凝妹妹齊入圍 郭嘉盈+余潔滢+歐陽巧霖接力入娛圈

最新影片推介：Anson Lo專訪

雖然生菜未能於《造星IV》舞台上發光發亮，但星途似乎無可限量，帖文續指：「正當佢前路茫茫，差啲要雪地跪求花姐畀多次機會嘅時候！生Bear終於喺白雪中爆咗出嚟，話要畀多個Choice佢：『不如試下入嚟ViuTV呢個大家庭啦! 有得揀，有得玩，可以試下！』就係咁，生Bear 終於多咗個好朋友好同事！好多愛呀！」

帖文為大家介紹ViuTV的新成員，

介紹返！佢第一日返工！佢叫生菜，英文名係Sound Choice! 麻煩大家要錫住佢，要炸要爆要OT嗰啲粗重嘢，麻煩交返畀生Bear啦下… #SoundChoice #生菜 #生Bear #soundbear #我唔信生Bear對佢無意思 #生菜點睇 #生Bear幫同事幫到出面 #又唔見幫我 #辦公室戀愛有無機 #生Bear似係永遠會被FRIENDZONE多啲

ViuTV吉祥物生Bear深受劇迷、網民歡迎，ViuTV再推出新一代吉祥物生菜（Sound Choice）。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

網民召喚格仔導

生菜的人物設定十分有趣，由於生Bear至今已晉升高層，日理萬機，處理吉祥物業務漸覺分身乏術，在《全民造星IV》女團海選現場發現有一身型樣貌跟自己不相伯仲的女參賽者，於是馬上運用權力請花姐出手，撓過所有行政手續，招攬對方成為ViuTV新一代吉祥物。

不少網民歡迎生菜加入成為ViuTV吉祥物，並紛紛留言：「召喚格仔導！」、「下次可以炸生菜！」、「直情係《大叔》個蒙古姑娘情節！」、「生啤都有得脫單！」、「佢係生啤條菜所以先叫生菜？」、「🐻 ：只想找一個伴 ～」、「希望開Pop-up Store賣週邊！」

最新影片推介：「女飛魚」化身教練培養泳壇精英 蔡曉慧：運動員是輸得最多的人