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【社會福利】羅致光指在推動社會福利政策上　須由民商官三方協作

社會 12:01 2021/10/17

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羅致光指在推動社會福利政策上，須由民商官三方協作。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光今日（17日）在網誌表示，施政報告提到現屆政府首4年，社會福利經常開支已增加62%，安老服務更增加了85%。羅致光指，有議員就這些增幅對政府的長遠財政承擔表達擔憂，但另一方面，仍有人認為政府做得不夠。羅致光認為在推動社會福利政策上，要透過民、商、官三方合作，才能令制度更完備。

羅致光表示，特區政府在社會福利服務的主要角色，便是政策制定者、資源提供者、促進者、監管者等等。在特別的情況下，如執行法定工作時，亦可以是服務提供者。公私營界別之間的合作雖然自人類社會出現「政府」的機構便存在，在2003年，當時的衞生福利及食物局便開始討論民、商、官三方協作，以推動社會福利服務的發展。2005年成立的攜手扶弱基金，便是透過配對資助的方法，鼓勵民間的社會福利界與商界合作，即社會福利界出策出力，商界出資源，政府提供1比1的配對資助，推動民、商、官三方合作。

羅致光指，政府在推動社會福利發展是責無旁貸，但亦要透過民、商、官三方合作，才能令制度更完備及能「因時制宜」與「在地」，發揮第三次的分配，讓社會可以共享繁榮，共同富裕。對社會福利的發展，商界與非政府機構的參與都是不可或缺。

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責任編輯：李榮忠

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