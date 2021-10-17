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【市區重建】港府邀市建局研究荃灣及深水埗舊區規劃　冀兩年內完成研究

社會 12:06 2021/10/17

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發展局局長黃偉綸（右）邀請市區重建局（市建局）行政總監韋志成（左）分享市區更新的經驗和建議。（政府提供）

市區重建局完成油麻地及旺角地區研究，計劃「重塑油旺成為一個宜居、可持續、多元化 及具活力的都市核心圈，並加強其作為代表本港潮流文化和傳承特色的地區」。發展局局長黃偉綸日前與市建局行政總監韋志成到訪旺角，另提到今年《施政報告》提出邀請市建局在荃灣及深水埗舊區開展同樣的地區規劃研究以確定更新方案。黃偉綸期望，研究可在兩年內相繼完成。

【市區重建】市建局冀需求主導融入市區更新模式　將首先針對西灣河舊區進行調查。詳情即看：【下一頁】

發展局局長黃偉綸日前與市建局行政總監韋志成到訪旺角。黃偉綸表示，政府支持落實新規劃工具，提高重建項目的商業可行性和吸引私人發展商參與，促進市區更新。這些工具亦適用於私人發展的重建項目，而在適當情況下亦可推展至其他舊區。

他表示，參考「油旺研究」的經驗，今年《施政報告》提出邀請市建局在荃灣及深水埗舊區開展同樣的地區規劃研究，以確定更新方案。深水埗和荃灣均屬舊區，市建局可運用「油旺研究」提出的概念和規劃工具，審視區內的土地用途、道路規劃、休憩空間及社區設施等情況，為這兩個地區制訂規劃及重整藍圖，並探討調整及提高區內發展密度的可行性，從而善用土地和加快舊區重建。

韋志成提到，「油旺研究」建議的概念藍圖為規劃願景，指研究亦提出多項新規劃工具，例如地積比率轉移、街道整合、住用及非住用地積比互換等，令推動市區更新，更具效率和效益。他指，深水埗和荃灣均屬舊區，很適合運用「油麻地及旺角地區研究」一些概念和工具，進行更深入及廣泛的研究，提出規劃及重整藍圖。

他續指，市建局會將合適的項目納入市建局未來五年的業務綱領內，盡快開展一些起動項目，並率先試用建議的新規劃工具，為私人主導的重建項目應用新規劃工具提供經驗參考。

他又表示，深水埗是傳統舊區，在油旺的北面，市建局以往在該區開展的17個項目，主要以項目主導為原則，重整規劃較少，發展空間也有局限；而上月底開展的兼善里／福華街項目及昌華街／長沙灣道發展計劃，則把舊樓群、舊社區設施及政府土地納入規劃範圍，並以政府推廣的「一地多用」概念作綜合規劃發展，從而提升土地發展潛力。他認為，為深水涉進行如「油旺研究」般更深入及廣泛的重整研究，制訂全面更新藍圖，加快更新步伐，是適當的。

就荃灣方面，區內不少樓宇樓齡已超過50年，韋志成指當年新市鎮訂定的住用地積比率一般較市區為低，荃灣的最高住用地積比率現時僅為五倍，因此現時是合適時候，在荃灣開展類似研究，並審視提高荃灣區地積比的可行性，同時檢視土地用途，改善這個舊區的整體環境。

黃偉綸最後表示，舊區更新不應只看項目，亦不應只看小區，應以更宏觀的概念來考慮。就開展荃灣及深水埗地區研究，他指市建局管理層會盡快呈請董事會，在獲得其支持後盡快開展研究，期望可在兩年內相繼完成。

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記者：曾卓鋒

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