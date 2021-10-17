【財爺網誌】陳茂波冀助港青年把握大灣區機遇　透過航運及物流提升香港競爭力

▲ 陳茂波冀協助香港青年人更好把握粵港澳大灣區機遇，乘上國家發展的快車。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（17日）在網誌表示，香港未來經濟發展與國家發展密不可分，為協助香港青年人更好把握粵港澳大灣區機遇，乘上國家發展的快車，他在上星期廣交會中，與一班在廣州的香港青年創業者會面和交流，了解他們在內地創業的經驗、工作和生活情況，以及在內地創業過程中遇到的挑戰和所需的支援。

陳茂波指，香港發展路徑一直跟國家發展緊密相連，香港貿易發展亦緊跟國家經濟轉型步伐。他解釋，內地居民收入水平正不斷提高，中收入人口估計會由目前的4億人增至8億人，消費力增強。加上「十四五規劃綱要」提出要以國內大循環為主體的發展策略，內地對優質產品和服務的需求增加。陳茂波預料，香港的貨物出口到內地將會持續以可觀的速度增長。

他續指，隨着大灣區外貿進一步增長，區內廠商對航空貨運服務的需求日益殷切，對機場的服務能力和容量也有更高的要求。因此，香港機場管理局將在機場貨運區興建一座高端物流中心，以推動高增值的第三方物流服務，預計在2023年投入運作。同時，當局也準備重建香港國際機場的空郵中心，引進先進設備，提升其效率及容量，並研究引入策略性合作夥伴，提升競爭力。陳茂波估計，隨着2024年香港機場三跑道系統的啓用，每年處理的航空貨物吞吐量將超過900萬噸，可滿足未來10多年的需求。

此外，機管局亦正計劃在東莞設立「香港國際機場物流園」，同時在機場三跑道新填海區設立「空側海空聯運貨運碼頭」，創造嶄新的全產業鏈合作模式，讓內地出口貨物可在設於東莞的物流園完成清關、安檢等手續，通過海路運送至香港國際機場禁區的貨運碼頭，直接轉運到世界各地。至於進口內地的空運貨物，也可以通過同一渠道，直接由香港國際機場禁區運到東莞，再分送各地。

陳茂波表示，當局會繼續透過拓展香港經貿網絡、尋求與更多貿易夥伴簽訂自貿協定，進一步鞏固香港在區內以至國際上的貿易中心地位。目前當局已與20個經濟體簽訂了自由貿易協定。而在國家商務部的支持下，局方正爭取盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），協助港商和投資者開拓更大的市場。



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記者：黃穎津

